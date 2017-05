Macron va rencontrer aujourd'hui la chancelière Angela Merkel et on va retrouver encore aujourd'hui deux éléments du succès d'Emmanuel Macron : le sens du timing et la chance. Sa rencontre tombe à un moment idéal pour l'Allemagne, pour la France et pour l'Europe.

L'ALLEMAGNE AU SOMMET

Jamais les caisses de l'Allemagne n'ont été aussi pleines et jamais la nécessité pour l'Allemagne de dépenser son argent en accélérant encore ses investissements n'a été aussi importante. L'Allemagne n'a pas le choix. Elle doit investir ses surplus. Elle doit donc encore plus relancer une consommation intérieure qui est déjà devenue un des moteurs principaux d'une croissance forte mais elle doit aussi investir. Tant en Allemagne, qu'à l'étranger.

L'ALLEMAGNE EN LEADER DE LA RELANCE EUROPÉENNE

Et tout cela peut profiter à la France et à l'Europe. Merkel sort renforcée des dernières élections régionales partielles, y compris ce week-end. Si elle est réélue, elle pourra consacrer son prochain mandat à renforcer la construction Européenne pour renforcer son statut et a jouer, encore plus qu'aujourd'hui, le rôle de locomotive de l'économie Européenne. On peut tout imaginer comme un plan de relance Européen concocté avec la France ou un deal investissement contre réformes. Et même si Schulz l'emportait, on aurait exactement le même scénario. L'heure est venue pour l'Allemagne de répondre à toutes les critiques qui ont fait le lit des partis populistes en Europe.

LE BREXIT, UNE OPPORTUNITÉ POUR L'EUROPE ?

Là encore, le Brexit peut devenir une opportunité. On a déjà assisté à un miracle depuis le Brexit. Jamais l'Union Européenne n'a parlé comme pour le Brexit d'une seule voix et jamais elle n'a été aussi ferme. Mais une initiative allemande, s'appuyant sur un axe franco-allemand fort pourra convaincre les pays qui doutent de l'intérêt de l'Europe surtout si au même moment la Grande-Bretagne fait...

