Aston Martin renouvelle sa gamme et s'accroche encore au moteur thermique

Avec le lancement commercial de la sportive Vantage, coupé 2 places dont 80 % des éléments mécaniques ont été revus et corrigés, et qui développe désormais 665 chevaux, le constructeur britannique de voitures de sport Aston Martin accélère le renouvellement complet de sa gamme. Dix mois après la présentation du coupé DB12, orienté « grand tourisme », et après la cure de jouvence technologique offerte à son SUV DBX, la marque poursuit l'offensive stratégique voulue par son dirigeant et premier actionnaire, le milliardaire canadien Lawrence Stroll. Quatrième modèle de la gamme, le DBS attendra fin 2024 pour connaître à son tour des évolutions esthétiques et mécaniques majeures.

Des actionnaires saoudiens et chinois

Repris en main en 2020, après deux décennies de flottement managérial, et avec l'appui capitalistique du fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) et du groupe automobile chinois Geely, Aston Martin tente un mariage de l'ultra-luxe (Rolls Royce, Bentley) et de la sportivité (Ferrari, Lamborghini, McLaren). En mars 2024, le constructeur a annoncé le recrutement d'Adrian Hallmark, actuel PDG de Bentley, en tant que directeur général. Pour tenir la promesse de la performance, les ingénieurs britanniques viennent d'ajouter 30 % de puissance au moteur V8, d'origine allemande (Mercedes AMG), qui équipe désormais leur modèle le plus sportif, la Vantage.

« La transformation de nos produits est presque achevée », confirme Lawrence Stroll, président d'Aston Martin, à La Tribune. « Fin 2024, nous aurons le portefeuille le plus solide et le plus récent de notre segment, avec notre toute nouvelle gamme de moteurs ».

Un quart de la clientèle choisit désormais la couleur verte, qui rappelle l'engagement d'Aston Martin en Formule 1. (Crédit : Olivier Mirguet)

Lire aussiLa remplaçante de la Bugatti Chiron sera produite à Molsheim en 2026, et elle sera hybride

Pour soutenir son projet de relance et attirer de nouveaux clients, Lawrence Stroll a investi dans la Formule 1. L'écurie, encore en progression, se classe actuellement cinquième au championnat mondial des constructeurs. « La F1 conduit à une réévaluation d'Aston Martin auprès de nouveaux publics. 60 % des clients d'Aston Martin en 2023 ne connaissaient pas la marque », analyse le dirigeant. La Formule 1 apparaît comme un choix forcément coûteux, mais judicieux. Les options de configuration retenues par les clients l'ont confirmé : la teinte argent métallisé, couleur emblématique des Aston Martin inspirée par la voiture de fonction de James Bond, a cédé la première place au vert métallisé de l'AMR 24, monoplace de l'écurie Aston Martin pour 2024.

Derrière Porsche, Ferrari et Lamborghini

Avec 6.640 voitures vendues en 2023, Aston Martin se positionne derrière Ferrari (13.663 voitures vendues en 2023) et Lamborghini (10.112 voitures livrées), et très loin derrière Porsche (320.221 voitures livrées en 2023). Le principal contingent d'acheteurs d'Aston Martin se situe sur le continent américain (31 %), devant la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (30 %), l'Asie-Pacifique (22 %) et le marché local du Royaume-Uni (17 %).

L'entreprise dont le siège se situe à Gaydon, dans les Midlands de l'Ouest, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de livres sterling (1,808 milliard d'euros), en hausse de 18 %. En préparant le renouvellement de sa gamme, Aston Martin a aussi accentué son endettement, qui s'établit désormais à 814 millions de livres (920 millions d'euros).

« Nos nouveaux modèles visent une marge brute d'au moins 40 %, ce qui représente une amélioration significative par rapport à nos voitures précédentes. Nous constatons déjà une énorme augmentation de l'utilisation de notre service de personnalisation sur mesure, Q by Aston Martin », observe Lawrence Stroll.

Les fournisseurs Mercedes et Lucid

« En tant que fabricant indépendant à faible volume, des partenariats solides sont essentiels », poursuit le dirigeant. « Mercedes-Benz et AMG continuent d'être un partenaire technologique extrêmement important et un actionnaire précieux de la société. Leurs systèmes électriques et électroniques seront utilisés dans nos futurs modèles électriques, aux côtés de la technologie de batteries et de groupes motopropulseurs fournis par Lucid Group », annonce Lawrence Stroll.

En juin 2023, Aston Martin a conclu un accord offrant à ce fabricant américain de véhicules électriques une participation de 3,7% au capital, en échange d'un accès à sa technologie « haute performance ». Lucid et Aston Martin partagent un actionnaire commun, le Public Investment Fund (PIF) d'Arabie Saoudite.

En mai 2023, le chinois Geely, propriétaire de Volvo, a acquis 17 % d'Aston Martin, promettant un accès privilégié à des voitures sportives britanniques sur son marché national. Mercedes Benz a maintenu sa participation autour de 9 %. Lawrence Stroll demeure son premier actionnaire, avec 25 % du capital.

La Valhalla, première hybride en 2026

« Grâce à nos partenariats techniques, le lancement de notre premier modèle électrique est prévu pour 2026. Ce calendrier s'aligne sur nos plans de lancement de nouveaux modèles et tient compte des changements dans l'environnement réglementaire et sur le marché, que nous continuons à surveiller de près », reconnaît Lawrence Stroll. « Avec une approche mixte des groupes motopropulseurs jusqu'en 2030, des moteurs à combustion interne, des hybrides rechargeables et des électriques, nous allons offrir un choix optimal aux clients en fonction de la demande du marché », promet le dirigeant.

La Valhalla, première hypercar hybride d'Aston Martin, sortira en 2026. Propulsée par un moteur V8 biturbo fourni par l'allemand AMG et implanté en position centrale, associé à trois moteurs électriques, elle développera une puissance de 1.012 chevaux. Mais sa production restera limitée à moins de 1.000 exemplaires. Le DBX, modèle le plus vendu de la gamme Aston Martin, devrait logiquement recevoir le premier groupe hybride de grande diffusion. Si aucun modèle électrique n'est à attendre avant 2030, Lawrence Stroll a déjà annoncé « une gamme de quatre modèles » à venir pour la prochaine décennie.

Crédit : Olivier Mirguet