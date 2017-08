Bruno Le Maire : "Notre priorité absolue : que les plus fragiles ne soient jamais oubliés"

Le gouvernement va "augmenter la prime d'activité, l'allocation pour les adultes handicapés", et le "minimum vieillesse", détaille ainsi le ministre, sans plus de précision.

"Notre priorité absolue est de redonner de l'emploi à chacun, en veillant à ce que les plus fragiles ne soient jamais oubliés", dit-il.

Interrogé sur les critiques de certains économistes estimant que le programme économique du président Emmanuel Macron bénéficiera surtout aux plus riches, Bruno Le Maire les juge "profondément injustes".

Et de rappeler que "ce sera dix milliards de gain de pouvoir d'achat pour les classes populaires et moyennes au travers de la baisse de la taxe d'habitation, et sept milliards de gain pour les actifs dans le cadre de la bascule des cotisations salariales vers la CSG".

"La vraie justice, c'est de rompre avec un modèle qui n'a donné aucun résultat", rétorque-t-il.