Brexit : Paris siège "idéal" pour l'Autorité bancaire selon Bruno Le Maire

Avec la Tour Eiffel en toile de fond, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire défend dans une vidéo de quatre minutes, tout en anglais, la candidature de Paris pour accueillir le siège de l'Autorité bancaire européenne (EBA), qui doit quitter Londres dans le cadre du Brexit. La capitale française est l'une des huit métropoles sur les rangs, selon la liste dévoilée mardi par le Conseil européen, à savoir Francfort, où se trouve déjà la Banque centrale européenne (BCE), Bruxelles, Dublin, Prague, Vienne, Varsovie et Luxembourg. Le gendarme bancaire européen, qui emploie près de 160 personnes de diverse nationalités, « trouverait à Paris les conditions idéales pour son installation et celle de ses équipes », fait valoir Bercy dans un communiqué.

« L'EBA n'a pas choisi de déménager. Il lui faut imaginer le meilleur avenir possible. Paris est le meilleur choix pour continuer à mener à bien ses tâches dans d'excellentes conditions. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour que l'EBA s'épanouisse à Paris », promet le ministre.

"Hub financier d'envergure mondiale"

Bruno Le Maire défend les « multiples atouts » de Paris.

« Au cœur d'un écosystème financier d'envergure mondiale, la capitale est riche d'une présence bancaire forte au service d'un tissu d'entreprises dense et dynamique. Elle bénéficie d'une offre immobilière répondant parfaitement aux besoins de l'Autorité, et de liaisons aériennes et ferroviaires de qualité facilitant la conduite de ses travaux avec toutes ses parties prenantes, européennes et internationales », souligne le ministre dans un communiqué.

Il met également en avant « la profondeur du bassin d'emploi international de la région parisienne » pour les conjoints, ainsi qu'une « offre éducative exceptionnelle en langue étrangère », mais aussi « une offre culturelle et de loisirs incomparable ».

Le ministère des Finances allemand a choisi, lui, un tout autre registre : il présente Francfort comme « la ville des courtes distances » et du bien-être, mettant en avant ses forêts, ses parcs, son fleuve, où l'on peut faire du stand-up paddle, et la présence d'une autre institution majeure de l'UE, qui travaille étroitement avec l'EBA - la Banque centrale européenne.