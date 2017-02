PSA assemblera des véhicules au Kenya dès juin

Le groupe automobile français PSA assemblera des véhicules de la marque Peugeot au Kenya à partir de juin 2017 au rythme annuel de plus de 1.000 véhicules, afin de couvrir les besoins du marché kényan, a annoncé samedi l'entreprise.

PSA a signé samedi matin un contrat en ce sens avec Urysia, importateur et distributeur de la marque Peugeot au Kenya depuis 2010, précise le groupe français, selon lequel la production commencera avec la Peugeot 508, suivie par la Peugeot 3008.

Selon un porte-parole du groupe, les voitures seront dans un premier temps assemblées en kit à partir d'éléments importés, avec pour objectif d'aller vers davantage d'intégration locale.

Un volume limité

Un millier de voitures par an représentent un volume limité. Mais après le Nigeria, l'Ethiopie, la Tunisie et le Maroc, PSA poursuit sa stratégie d'internationalisation sur les nouveaux marchés émergents d'Afrique pour réduire son exposition à une Chine devenue plus difficile. Le groupe français a également signé récemment un accord pour revenir en Inde.

"Cette implantation au Kenya s'inscrit dans la stratégie à long terme du groupe visant à accroître ses ventes en Afrique et au Moyen-Orient avec l'ambition d'y vendre un million de véhicules en 2025", explique Jean-Christophe Quémard, directeur pour la région Moyen-Orient-Afrique cité dans le communiqué.

(avec Reuters)