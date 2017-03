Électricité : Engie à la conquête des particuliers

Une participation minoritaire dans Innogy, l'entreprise qui regroupe les activités renouvelables de RWE depuis la scission de l'énergéticien allemand en 2016, ne présenterait « aucun intérêt » pour Engie. Sa directrice générale Isabelle Kocher balaie d'un revers de la main la rumeur qui a agité les milieux financiers hier, 14 mars. En revanche, ce même jour, l'ex GDF-Suez a bel et bien acheté le néerlandais EV-Box, l'un des leaders des systèmes de recharge pour véhicules électriques. Ce spécialiste des bornes intelligentes connectées au réseau et aux flottes de véhicules est son fournisseur depuis plusieurs années. Ce sont d'ailleurs des bornes EV-Box qu'Engie va proposer aux particuliers équipés d'un véhicule électrique. Mais au-delà, Engie mise sur « cette solution intégrée, très en avance sur le reste du marché, pour concrétiser ses très fortes ambitions en matière de support au développement de la mobilité électrique, et capturer ce gisement de croissance et de création de valeurs », précise Isabelle Kocher.

Cette offre aux particuliers baptisée Elec'Charge vient en complément d'Elec'Car, qui permet depuis octobre à ces mêmes clients d'acheter avec 50% de réduction l'électricité destinée à recharger leurs batteries automobiles.

7000 nouveaux clients d'ici 2020

Elle s'inscrit dans une nouvelle gamme dévoilée ce 15 mars dans l'objectif de séduire 7.000 clients particuliers et petits professionnels supplémentaires d'ici à 2020, faisant ainsi passer son portefeuille de 23.000 à 30.000 contrats dans les 12 pays (dont la France) où Engie est présent sur ce marché, très disputé en France depuis l'ouverture à la concurrence. Une croissance qui s'accompagnerait d'une progression de 50% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) à près d'un milliard d'euros.

Déjà passé d'une économie de commodités (électrons et molécules de gaz) à une économie de services, Engie entend désormais proposer des « expériences clients » et de l'émotion autour de l'énergie, notamment à certains moments clés de la vie des consommateurs. Comme le précise Eric Lestanguet, directeur chargé des "Solutions pour les particuliers et les professionnels", il s'agit toujours de répondre à leurs trois attentes principales : économies d'énergie, meilleur confort et diminution de leur empreinte environnementale. Sans oublier une personnalisation des solutions proposées grâce à un ancrage local qui permet de passer du "prêt-à-porter au sur-mesure".

Autoconsommation et bouquet de services

À l'offre destinée aux (encore rares) possesseurs de véhicules électriques s'ajoute Elec'weekend destinée aux foyers chauffés à l'électricité, qui, moyennant un boitier et un léger surcoût du tarif d'abonnement, propose un prix réduit de 30% du vendredi minuit au dimanche minuit. Ou encore une offre d'autoconsommation baptisée "My Power", qui rejoint « Mon soleil et moi », lancée par EDF en juin dernier, et s'affiche comme "la meilleure proposition du marché", selon Hervé-Matthieu Ricour, directeur général B to C France d'Engie : pour 7.000 euros TTC, un ménage se chauffant à l'électricité peut économiser jusqu'à 600 euros par an, soit un tiers environ de sa consommation. À terme, cela préfigure sans doute les premiers pas vers des échanges de pair à pair tels qu'ils se dessinent déjà dans les pays à la réglementation plus souple, comme la Belgique. Surtout, Engie propose des garanties sur le matériel et assure une installation clé en main en une seule journée, un avantage apparemment très apprécié des clients dont l'énergéticien a recueilli les desiderata pour peaufiner son offre. Autre aspiration forte des clients : une énergie la plus verte possible. C'est ainsi que l'offre d'électricité verte (sans surcoût) réservée à tous les nouveaux clients a déjà séduit 350.000 ménages en moins de cinq mois, une progression d'environ 10% plus forte que sur le même laps de temps avec une offre standard, qui permet à Engie de doubler sa part de marché et de devenir le premier fournisseur français d'électricité verte.

50 five et Ajusto, deux plateformes proposant les équipements (chaudières, etc.) les plus efficaces validés par Engie ainsi qu'une palette de services associés complètent la gamme de solutions qui permettent à l'ex GDF-Suez d'accompagner le client de A à Z. Ces services dépassent l'énergie stricto sensu, et concernent notamment la sécurité, la qualité de l'air ou celle de l'eau.

Avec ces exemples très concrets, Isabelle Kocher n'hésite pas à affirmer que « la transition énergétique, les autres en parlent, nous on la fait ».