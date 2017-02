Entente dans le recyclage : 27 millions d'euros d'amende pour le français Recyclex

Déjà en difficulté, le recycleur français de métaux Recylex (ex-Metaleurop) vient de subir un coup d'envergure. Mercredi 8 février, la Commission européenne s'est enfin prononcée sur une enquête en suspens, concernant des soupçons d'entente avec trois autres entreprises pour l'achat de déchets de batteries entre 2009 et 2012. Elle lui a infligé une amende de près de 27 millions d'euros.

Sont également sanctionnés le britannique Eco-Bat Technologies et le belge Campine, qui devront respectivement débourser près de 33 millions d'euros et environ 8 millions d'euros -pour un total de 68 millions d'euros. L'américain Johnson Controls, qui a révélé l'existence de l'entente à la Commission européenne, n'a pas été mis à l'amende.

Quatre pays au coeur de l'entente

La commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, citée dans un communiqué, a ainsi expliqué la décision:

"Nous ne pouvons pas tolérer un comportement qui nuit à la concurrence. Les entreprises sanctionnées aujourd'hui se sont entendues pour maximiser les bénéfices qu'elles tirent du recyclage des déchets de batteries, en réduisant la concurrence sur ce maillon essentiel de la chaîne du recyclage."

L'entente visait notamment à fixer les prix d'achat des déchets de batteries automobiles plomb-acide en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le chiffre d'affaires en recul

Recyclex venait de finaliser un renflouement de 67 millions d'euros, indispensable pour assurer le maintien de l'activité de ses filiales allemandes.

En 2015, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 385 millions d'euros et une perte de 39,4 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année 2016, le chiffre d'affaires était en recul de 10%, à 265 millions d'euros. La remontée des cours du zinc et du plomb avait néanmoins permis d'atteindre une légère hausse de 1% (à 97,2 millions d'euros) entre juillet et septembre.