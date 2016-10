Le premier oléoduc des Etats-Unis hors service

Le plus important oléoduc des Etats-Unis, situé dans le comté de Shelby de l'Etat de l'Alabama, dans le sud du pays, est fermé ce mardi. Il a été victime lundi d'une explosion puis d'un incendie qui ont provoqué la mort d'une personne et en a blessé cinq autres.

C'est un contact avec un excavateur qui a provoqué cet accident. La compagnie Colonial, qui opère cet équipement, a annoncé la fermeture de ses deux principaux conduits. L'incendie, qui n'était toujours pas maîtrisé mardi, s'étend sur 13 hectares.

50 millions de consommateurs concernés

Cet oléoduc de 8 851 kilomètres de long, qui relie Houston au port de New York, fournit chaque jour plus de 2,4 millions de barils d'essence, de diesel, de carburant pour avions et d'autres produits pétroliers raffinés à 50 millions de consommateurs.

La coupure de l'oléoduc a immédiatement entraîné une hausse des prix pétroliers sur les marchés des matières premières.