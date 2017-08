Que faire de nos déchets ultimes ?

Les solvants, les restes de peinture, les vieilles piles et les "déchets ultimes", scories des usines d'incinération de déchets, comptent parmi les rebuts les plus toxiques du secteur industriel. Produits en masse, ils contiennent des métaux lourds, comme le cadmium, le plomb, le zinc ou le cuivre, à des concentrations dangereusement élevées. Des substances qui, si elles sont rejetées dans l'environnement, peuvent pénétrer dans le corps humain par le biais de l'air, de l'eau ou de la nourriture et causer de graves dommages à la santé.

Après onze ans d'inactivité à la suite d'un incendie, Stocamine, l'ancienne mine de sel alsacienne reconvertie en centre d'enfouissement des déchets toxiques, doit être définitivement fermée afin de préserver l'environnement. Ailleurs, il est parfois déjà trop tard, comme à la décharge de Kölliken, en Suisse, où les substances toxiques ont contaminé les réserves d'eau, ou dans la région de l'ancienne décharge de Schönberg, qui connaît une recrudescence alarmante de cancers. Si le stockage définitif des déchets nucléaires est une question récurrente dans le débat public, pas un mot sur les déchets ultimes, ni sur les conséquences d'un stockage définitif impropre. Une enquête à charge en forme de jeu de piste qui révèle bien des erreurs et des négligences soigneusement étouffées, pour se pencher sur des initiatives visant à résoudre ce casse-tête empoisonné.