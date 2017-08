Qantas veut faire des vols de plus de 20 heures !

Des vols de 20h20, l'équivalent grosso-modo d'un aller-retour entre Paris et Johannesburg sans s'arrêter... : c'est ce qu'envisage la compagnie australienne Qantas pour relier sans escale d'ici à 2022 la côte est australienne (Sydney, Melbourne) à Londres et Paris. De tels temps de vols établiraient un nouveau vol record dans l'histoire de l'aviation. D'une durée de 18h30, le vol Doha-Auckland en Nouvelle-Zélande est aujourd'hui le plus long du monde. L'an prochain, Singapore Airlines prévoit de relier Singapore à New York en 19 heures. Sur la ligne "Kangooroo" (Londres-Sydney), le projet de Qantas -qui ne date pas d'hier- permettrait de gagner 4 heures rapport aux vols qui font aujourd'hui une escale à Dubaï nécessaire faute d'avion disposant d'un rayon d'action suffisant.

Escale aujourd'hui obligatoire

Aujourd'hui les différentes compagnies reliant l'Europe à l'Australie passent par l'un des hubs du Moyen-Orient ou d'Asie du sud-est comme Singapour, où Qantas disposait d'un hub avant de le basculer à Dubaï lors de son rapprochement stratégique avec Emirates en 2013. A cette occasion, les deux se sont partagés la desserte. Qantas effectue les vols entre l'Australie et Dubai et Emirates prend le relais pour continuer vers les villes européennes.

Qantas envisage également de desservir sans escale New York (en 18h) et Rio de Janeiro.

Qantas demande à Airbus et Boeing de relever le défi

Pour réaliser son projet, la compagnie australienne a demandé à Airbus et de Boeing d'allonger le rayon d'action du futur B777X, prévu pour 2022 et de l'A350 ULR (ultra long range) qui sera mis en service l'an prochain. «L'A350 ULR peut dépasser 20 heures de vol » explique Airbus qui entend travailler avec Qantas pour trouver les solutions pour permettre d'effectuer les lignes envisagées.