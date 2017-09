Toutes vos formalités juridiques en deux clics

Un concept innovant

Il est révolu le temps où il fallait nécessairement passer par un avocat ou un expert-comptable pour effectuer les démarches administratives à la création d'une société. En plus d'un coût conséquent et d'un processus fastidieux et compliqué, le temps passé dans les cabinets faisait perdre de précieuses minutes au futur dirigeant.

Pour répondre à une demande croissante de rapidité et de simplicité, Nathan Rothman et Jérémy Maarek ont fondé l'Agence Juridique, une legaltech spécialisée qui accompagne les créateurs de TPE et de PME dans leurs démarches.

Un ordinateur et 10 minutes : voilà le strict nécessaire pour constituer votre entreprise. Toutes les formalités juridiques se font en ligne. Totalement innovant, ce service s'inspire clairement d'une génération "online", connectée, pressée et qui souhaite aller à l'essentiel. 4 étapes en tout est pour tout, voilà la promesse de l'agence. Une fois votre forme juridique choisie, vous complétez le formulaire en ligne. L'équipe s'occupe ensuite de toutes les formalités et vous recevez votre Kbis. En tout et pour tout, il faut 48 heures à Agence Juridique pour obtenir le précieux sésame, une fois votre compte bancaire ouvert et les statuts de la société signés.

Aujourd'hui, 90% des créateurs d'entreprise qui sollicitent les services de la société cherchent des statuts standard comme l'EURL ou la SASU. Ils peuvent de cette manière démarrer leur projet en toute sérénité et en conservant les fonds de départ pour d'autres postes importants.

Des services à la carte

Agence Juridique n'est pas une simple plateforme automatisée qui remplit des documents standard avec vos informations avant de vous les renvoyer. Les modèles d'actes sont de qualité et rédigés par des experts. Elle collabore notamment avec les professions réglementées, comme des experts-comptables ou des avocats, notamment le cabinet Wilegal. Vous pouvez ainsi obtenir de précieux conseils quand vous en avez besoin. Ce sont aussi de nombreux partenaires qui font de l'agence un prestataire de qualité : courtiers et banques comme Fiducial ou la Société Générale pour l'ouverture d'un compte bancaire ou la recherche de financement ; ou encore le groupe Entreprendre ; ou même des investisseurs.

L'accompagnement des créateurs se fait tout au long du projet, de l'idée jusqu'à l'obtention du Kbis. La rédaction des statuts et des documents juridiques, la demande d'ACCRE si besoin, la rédaction et la publication de l'annonce légale : un service "clé en main" en toute simplicité et pour un tarif adapté au budget des créateurs d'entreprise. Agence Juridique peut également ouvrir votre compte bancaire professionnel.

Un autre point fort de l'agence : l'établissement d'un business plan. Une vraie bête noire pour bon nombre de futurs dirigeants, ce document se révèle pourtant essentiel non seulement pour les demandes de financement mais également pour s'assurer de la viabilité de son projet. Après avoir rempli un formulaire avec les informations de votre entreprise et vos estimations, un membre de l'équipe s'entretient avec vous au téléphone pendant environ 30 minutes pour en connaître davantage sur votre projet. Place ensuite à l'analyse sectorielle, en achetant notamment les comptes de résultats de vos concurrents dans votre zone géographique ou grâce aux chiffres de l'Insee. Un dossier d'une vingtaine de pages vous est ensuite remis. Vous y trouvez les indicateurs financiers essentiels, le compte de résultat, le seuil de rentabilité, la partie décaissement ou encore la trésorerie.

Si Agence Juridique ne défend pas votre dossier devant les investisseurs - c'est à vous de présenter votre projet, elle vous permet de présenter à ses partenaires un business plan solide et cohérent. Les modifications sont possibles jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ce document vous apporte une base solide pour juger de la nécessité ou pas de revoir vos ambitions ou de changer de stratégie commerciale.

Une équipe spécialisée

Nathan Rothman et Jérémy Maarek, les co-fondateurs, ont tout deux suivi des études d'expertise comptable. Cousins germains, ils ont pu, au cours de leurs différentes expériences professionnelles, se rendre compte du traitement souvent long pour le créateur et fastidieux pour les cabinets des démarches administratives. C'est après avoir travaillé dans des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes comme Deloitte ou avoir été consultants pour le Crédit Agricole, Graff Neck, Samsung, IMG ou encore Leclerc qu'ils créent en 2015 l'Agence Juridique.

La legaltech se démarque par une spécialisation dans chaque métier, notamment ceux soumis à un agrément ou à une autorisation : CNAPS, Cerfa pour le transport de marchandises, macaron pour les VTC ou encore carte T pour les agents immobiliers. Cette expertise sectorielle complète l'offre Kbis, pour vous proposer l'intégralité des pièces administratives indispensables à votre activité.

Agence Juridique mêle les avantages de la technologie avec l'expertise de professionnels. En quelques clics seulement, vous pouvez créer votre société et bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire pour démarrer au mieux votre projet, rapidement, simplement et avec un budget maîtrisé.