CEOs, ne manquez pas les futures Bertha Benz !

Accélérer votre transformation digitale ? Ces dernières années, la plupart des organisations se sont engagées dans de vastes processus d'innovation. D'abord, les entreprises ont tourné la tête essentiellement vers l'extérieur, en allant chercher des pépites technologiques proposées par les startups. En interne, elles sont parties en quête de l'Homme providentiel : le « champion du digital » qui sauvera l'entreprise, en bon leader charismatique et visionnaire.

Cette vision néglige totalement un atout majeur de l'économie du XXIe siècle : le capital humain. Ce sont bien les équipes - et donc les Hommes qui les composent, leur dynamique, leur vision qui portent le changement des systèmes. Or, aujourd'hui, ces Hommes sont d'abord... des hommes. Avec 33% de femmes dans le numérique, tous secteurs confondus, force est de constater que les femmes sont mises à l'écart de la transformation.

L'innovation inclusive, facteur de performance économique

Aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent se transformer doivent être pragmatiques. Or, cette innovation de l'entre soi aboutit souvent à se couper de plus de la moitié de son marché. Ainsi, dans les premiers temps, l'Airbag tua femmes et enfants, jusqu'à ce que l'on identifie le problème : les crash tests étaient exclusivement appliqués sur des mannequins masculins. Idem pour le coeur artificiel dernier cri, dont la taille est inadaptée pour... 80% des femmes.

Au-delà de ces exemples mortels, cette sous-représentation a aussi des conséquences majeures sur le business. Parce que les femmes sont insuffisamment motrices de l'innovation dans l'entreprise, elles ne sont pas toujours prises en compte comme utilisatrices. Ce sont des pans entiers de business qui s'en vont et des produits qui passent à côté de leur marché.

On peut citer par exemple les débuts difficiles de la Smartwatch, peu adaptée aux poignets des femmes. L'opportunité économique est pourtant sans précédent : 50% de femmes dans le digital, c'est 9 milliards de PIB en plus pour l'Europe (Source Syntec Numérique pour l'OPIIEC, étude sur l'attractivité des métiers du numérique et de l'ingénierie auprès du public féminin français, 2016) ; 35% de femmes dans l'encadrement, c'est aussi 60% de performance supplémentaire, comme l'indiquent les études de la Skema Business School avec le Femina Index (Source Observatoire de la féminisation en entreprise du Professeur Michel Ferrary).

Une voie concrète pour accélérer : l'intrapreneuriat féminin

Pour révéler ce potentiel d'innovation qui ne demande qu'à être valorisé, il existe une voie concrète. C'est l'intrapreneuriat féminin. C'est toute l'ambition de notre programme commun, 66 miles, porté par l'incubateur Paris Pionnières et l'agence d'innovation Five by Five. L'objectif est de donner le goût et les moyens aux femmes d'entreprendre au sein des organisations, de manière agile et concrète.

Pendant cinq mois, des femmes issues de plusieurs entreprises vont suivre un programme en « excubation », c'est-à-dire en immersion chez Paris Pionnières et Five by Five où elles développeront un projet de A à Z pour le porter ensuite au plus haut de leur entreprise. Un jour par semaine leur sera alloué pour trouver la meilleure solution numérique à un problème qui vaut la peine d'être résolu, pour apprendre à prototyper, convaincre et pitcher leur projet.

Plutôt qu'attendre les grands plans qui viennent d'en haut et qui tardent à donner des résultats, il faut donner les moyens aux collaboratrices de « hacker » les systèmes de l'intérieur, et de porter leurs projets d'innovation. Il faut démontrer concrètement, prototype à l'appui, qu'en donnant de la latitude et des ressources aux femmes au sein des systèmes, on en accélérera le changement. Avec à la clé de nouvelles idées, de nouveaux leaders, de nouvelles innovations business.

Nous offrons un sas libérateur de talents où les intrapreneures peuvent porter leur projet de manière collaborative en se serrant les coudes et surtout en restant centrées sur l'expérience utilisateur plus que sur la politique interne. Une fois la preuve du concept apportée, il est alors temps de convaincre en interne, de faire savoir leur savoir-faire.

Oui car les femmes seront les plus difficiles à retenir ! Tous les signaux montrent que les femmes sont en train de regarder ailleurs, elles sont en quête du sens et des débouchés que les entreprises ne leur donnent pas. 69% d'entre elles déclarent qu'elles seraient plus épanouies si elles montaient une entreprise. Une fuite massive des talents attend les entreprises si elles ne font rien.

« Une innovation, pour toutes »

Il est urgent de faire passer les femmes du statut de consommatrices à celui de collaboratrices au coeur des processus d'innovation. Savez-vous par exemple que l'automobile telle qu'on l'utilise aujourd'hui a été inventée par une femme ? Un matin d'août 1888, Bertha Benz s'est emparée secrètement du prototype de moteur à explosion développé par son mari et associé, pour aller rendre visite à sa mère. Au cours du trajet d'une centaine de kilomètres (ou plus exactement 66 miles), elle ne cesse de l'améliorer : elle apporte une solution à la surchauffe du moteur, elle repense le dispositif d'allumage, réinvente de fond en comble le système de freinage, etc. Au bout du voyage, l'automobile moderne était née.

La morale de l'histoire ? Une innovation technologique ne sert pas à grandchose si tous les usages ne sont pensés qu'à moitié. Aujourd'hui, nous prônons une innovation pour toutes, les intrapreneures de 66 miles viennent des RH, du marketing, du commercial, de l'ingénierie... Car une fois que la technologie est performante, ce qui fera la différence, c'est bien le capital humain, représenté à 52% par des femmes.

Chers CEOs, votre transformation sera inclusive ou ne sera pas. Il est temps de révéler les talents féminins de demain et les business inexploités. Alors ne manquez pas les nouvelles Bertha Benz !

---------

À Propos de Paris Pionnières

L'incubateur Paris Pionnières accompagne les femmes entrepreneures à tous les stades d'avancement de leur startup. Depuis 2005, année de sa création, Paris Pionnières a accompagné plus de 300 startups. Elle contribue à transformer la société en stimulant l'émergence de startupeuses et en aidant les femmes à prendre leur place dans le monde de l'innovation.

À propos de Five by Five

Five by Five est une agence d'innovation fondée par et pour la génération « open » et destinée à tous ceux qui veulent embrasser l'ouverture. Nous accompagnons nos clients face à trois grands défis posés par l'ouverture : modèles économiques ouverts, collaborations entre startups et grands groupes, intrapreneuriat