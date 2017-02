Crise agricole : la France peut-elle se passer de paysans ?

À la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, le monde agricole appelle au renouveau. L'industrie agroalimentaire est un des piliers économiques de la France mais ne cesse de reculer au niveau mondial, et les années difficiles dominent.

Les répercussions sont douloureuses : le revenu des agriculteurs n'a jamais été aussi faible, plus d'un tiers des agriculteurs a touché moins de 350 euros par mois en 2015. Et les problèmes de l'agriculture ne sont pas qu'économiques : la pression sociale, familiale, le retranchement, aggravent leur statut. La France est le plus gros producteur agricole d'Europe, le changement est à concevoir avec nos agriculteurs, avec des alternatives : quel modèle d'agriculture souhaitons-nous ?

Pour en parler, Yannick Bodin, agriculteur en Normandie, Isabelle Saporta, journaliste et documentariste ainsi que Samuel Vandaele, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs.