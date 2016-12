Guerres, migrants, terrorisme : à quoi sert l'ONU ?

C'est lundi, à New York, qu'António Guterres a prêté serment comme nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Le diplomate portugais succèdera officiellement à Ban Ki-moon le 1er janvier 2017. Sa mission s'avère rude à la tête d'une organisation qui semble totalement impuissante face à la violence du contexte international actuel. L'ONU, qui incarnait en 1945 un espoir de faire régner la paix après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, est-elle encore crédible ?

Pour en débattre, le géopoliticien et spécialiste des conflits armés Gérard Chaliand, le géopolitologue et directeur de l'IRIS Pascal Boniface, et Chloé Maurel, normalienne, docteure en histoire et spécialiste des Nations Unies.