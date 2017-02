"L'arrogance des classes dirigeantes françaises attise la révolte des banlieues" Jean Ziegler

Ce sociologue et diplomate suisse - qui se dit marxiste et communiste - dérange politiquement dans la confédération et dénonce séditieusement sur la scène internationale. Droit à l'alimentation, impact des « fonds vautours », défense des réfugiés, ses combats nombreux et volubiles font de cet altermondialiste onusien un ovni politique.

La première partie du débat sera consacrée à la tension grandissante constatée dans plusieurs banlieues parisiennes suite à l'arrestation violente du jeune Théo. Alors que de nombreuses personnalités signent aujourd'hui deux tribunes dans le quotidien Libération pour exiger une irréprochabilité de la police, la fracture sociale s'installe dans le débat présidentiel.

Un débat présidentiel justement au centre du deuxième thème de l'émission : la surprenante campagne électorale française. Déjouant tous les scénarios, l'affrontement politique est digne des meilleures séries et une personnalité semble profiter du marasme : Marine Le Pen.