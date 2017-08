L’Europe peut-elle se fier à la Chine ?

Au mois de juin, Donald Trump annonçait la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, rompant ainsi avec l'engagement signé sous Barack Obama. Bien qu'elle soit le plus gros pollueur de la planète et loin d'être un modèle de développement durable, la Chine profite de ce vide laissé par les États-Unis pour se poser en défenseur de cet accord. Aujourd'hui, le Premier ministre chinois présente son pays comme le partenaire idéal pour les Européens. Protection du climat, liberté des échanges : Pékin promet de prendre le leadership dans la réduction des gaz à effet de serre et dans le développement des technologies vertes.

La Chine est-elle un partenaire fiable pour l'Europe ?

Pour en discuter, nous recevons Pierre Haski, chroniqueur à l'Obs et président de RSF, Jean-Paul Tchang, économiste, cofondateur de la Lettre de Chine et Valérie Niquet, responsable du pôle Asie (Fondation pour la recherche stratégique).