Mediego trace sa route

Rien ne ressemble plus à un T-shirt blanc qu'un autre T-shirt blanc : Mediego propose de résoudre le dilemme des internautes et de faire le tri rapidement entre des milliers de produits. En valorisant la connaissance des données magasins et en la transférant sur le Web avec des offres marketing ultra-personnalisées, sa technologie « prédit en temps réel le potentiel d'achat » des clients. Autant dire que sa solution peut autant intéresser le marché du commerce en ligne que les secteurs de la banque et de l'assurance, ainsi que des comparateurs, par exemple, et des médias.

