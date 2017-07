Canal+ se renforce en Afrique

Alors que la chaîne est confrontée à des difficultés en France, ses dirigeants continuent de miser sur le continent africain. Le groupe Canal+ lance ce vendredi une nouvelle chaîne dédiée au sport en Afrique, continent où le groupe a de grandes ambitions, a-t-il annoncé jeudi.

La chaîne appelée A+ Sport "a pour ambition de proposer une grande diversité de programmes sportifs dans de nombreuses disciplines, avec une sélection de grandes compétitions africaines et européennes à vivre en direct", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le lancement d'A+ Sport fait suite à celui en 2015 d'A+, une chaîne généraliste produite pour l'Afrique.

2 million d'abonnés sur le continent

Proposée dans ses bouquets d'Afrique subsaharienne francophone, A+ Sport diffusera le Championnat de football d'Afrique des nations, la Coupe de la Confédération, la Can Total U20 et U17, la MTN Ligue 1 ivoirienne, ainsi que des matchs des championnats européens.

A+ sport diffusera aussi du basket et les jeux de la francophonie. Canal+ couvre à ce jour plus de 25 pays sur le continent africain et y compte deux millions d'abonnés, rappelle le groupe.

(avec AFP)