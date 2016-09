Deezer et Orange : l'idylle se poursuit

Ils vont encore faire un bout de chemin ensemble. Le pionnier du streaming Deezer et l'opérateur Orange prolongeront leur "partenariat exclusif" de deux années supplémentaires jusqu'en 2018 en France, ont-ils annoncé lundi. L'opérateur historique et Deezer avaient débuté ce partenariat en 2010, à l'occasion de l'entrée d'Orange au capital de la startup fondée par Jonathan Benassaya et Daniel Marhely.

Orange a d'abord inclus l'offre "Deezer Premium" dans ses forfaits de téléphonie mobile pendant plus de 4 ans mais, en 2014, l'opérateur télécom a révisé cette politique, le service de streaming devenant une option payante.

"Depuis deux ans, nous travaillons main dans la main avec les équipes d'Orange France pour créer une nouvelle stratégie de distribution de nos offres payantes. Ce partenariat conforte l'ancrage français de Deezer dont Orange reste un actionnaire important", a souligné Alexis de Gemini, directeur général de Deezer France dans un communiqué.

Développer les offres

Orange détenait quelque 10% du capital de Deezer fin 2015 et n'a pas communiqué sa participation actuelle, alors qu'une majorité de l'actionnariat de la startup est passée aux mains d'Access Industries, le fonds du milliardaire russo-américain Len Blavatnik. Orange va continuer "de développer la distribution des offres d'abonnement Deezer à ses clients, conformément à sa stratégie de contenus premium comprenant la TV, le cinéma, la presse, la musique et les jeux vidéo".

De 40% à 50% de parts de marché

Deezer avait ainsi lancé en avant-première avec Orange l'offre "Deezer Famille" qui donne accès au service de streaming à 6 membres d'une même famille pour 14,99 euros, une offre groupée comme celle pratiquée notamment par Apple pour son service Apple Music. Dans l'Hexagone, Deezer occupe une part de marché du streaming, en valeur, de 40% à 50%, selon les chiffres de l'Autorité de la concurrence.

Deezer a dû renoncer à un projet d'introduction en Bourse en 2015 lors de laquelle il visait une valorisation proche de 1 milliard d'euros.

(avec AFP)