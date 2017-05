Les ventes mondiales de tablettes chutent encore

Deux ans et demi pile que le marché mondial des tablettes n'a plus connu la croissance. Le cabinet d'études IDC a fait part jeudi d'une baisse de 8,5% des ventes au premier trimestre sur un an à 36,2 millions d'unités écoulées, soit le dixième trimestre de recul à la suite. Strategy Analytics, de son côté, estime que la baisse est de 10%.

Selon Ryan Reith, analyste chez IDC, la forte croissance enregistrée au début de la décennie avec le lancement de l'iPad a fait place à des choix de consommation orientant davantage les achats vers les smartphones et ordinateurs portables simplifiés.

Huawei seul sur un nuage

Apple reste en tête de ce segment avec une part de 24,6%, selon le cabinet d'études, et ce en dépit d'un recul de 13% de ses ventes. Samsung suit avec 16,5% (-1,1%). Le seul fabricant à enregistrer une croissance de ses ventes est le chinois Huawei avec un bond de 31,7% lui conférant une part de marché de 7,4% grâce à un produit à écran détachable utilisant le logiciel d'exploitation Windows. Amazon ne publie pas ses chiffres de ventes mais, selon IDC, il a vendu quelque 2,2 millions de tablettes pour une part de marché de 6% (-1,8%) devant Lenovo avec 5,7%.

Strategy Analytics, qui publie des chiffres similaires, ajoute toutefois que le succès inital de la tablette "Surface" de Microsoft semble s'être dissipé. Selon ce cabinet, les ventes de tablettes utilisant le logiciel d'exploitation Windows, y compris les Surface, ont reculé de 2% sur un an à 6.3 million d'unités, soit une part de marché de 15%.

