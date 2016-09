ORLM : iPhone 7, premières impressions

Le géant américain de l'informatique Apple table sur le lancement de son nouvel iPhone 7, vendredi, pour trouver un nouveau souffle sur le marché des smartphones, au moment où son concurrent Samsung est en pleine déroute.

La dernière version du célèbre iPhone met en avant ses meilleures capacités en terme de photo et de vidéo, une résistance à l'eau, une plus forte capacité de sa batterie et le smartphone ne sera pas doté, contrairement à ses prédécesseurs depuis 2007, de la traditionnelle prise "jack" qui sert à brancher des écouteurs.

Les compagnies de téléphone américaines Sprint et T-Mobile ont annoncé que les précommandes de l'iPhone 7 et 7 Plus sont supérieures à ce qu'elles avaient été pour les modèles précédents.

"C'est de l'ordre de quatre fois plus que l'iPhone 6 au niveau des précommandes", a affirmé le PDG de T-Mobile, John Legere, lors d'une intervention vidéo sur le site Periscope.

Un modèle en attendant l'iPhone anniversaire des 10 ans

En éliminant la prise jack pour la remplacer par un système qu'il a développé en propre, Apple fait un nouveau pas dans la technologie sans fil pour ses produits. Les utilisateurs auront à la place le branchement "lightning" et pourront acheter des écouteurs auriculaires "AirPods" sans fil proposés pour environ 150 dollars supplémentaires.

L'iPhone 7 ne pourrait toutefois être qu'une étape avant la présentation d'un modèle beaucoup plus avancé en début d'année prochaine, estime l'analyste de Creative Strategies, Tim Bajarin. Le groupe à la pomme fêterait ainsi comme il se doit le dixième anniversaire de l'iPhone.

"Cela pourrait être un premier pas d'Apple vers le sans-fil total avant l'introduction du chargement sans fil", estime-t-il.

D'autres rumeurs font état de l'introduction sur le prochain modèle de capacités de photographie en trois dimensions.

Avec le nouvel iPhone, Apple mettra également en vente vendredi une nouvelle version de son Apple Watch dont le succès reste difficile à établir. Elle aussi sera résistante à l'eau et pourra être utilisée en nageant, contrairement à l'iPhone 7 qui n'est pas totalement étanche.

L'iPhone 7 bénéficiera du nouveau logiciel d'exploitation iOS 10, également introduit vendredi et disponible en téléchargement pour les plus récentes versions.

Le débat

Cette semaine, la fine équipe d'ORLM vous emmène à la découverte de l'iPhone 7 ! Si côté design c'est plutôt la déception en ne proposant pas de franche rupture, que penser de la disparition du port Jack, de la franche montée en puissance de sa puce et son étonnant double appareil photo ? Débats !

