Samsung en quête de cash veut se recentrer sur ses activités

Samsung Electronics a annoncé dimanche avoir vendu ses parts dans quatre sociétés du secteur technologique, dont le fabricant de puces américain Rambus et le japonais Sharp, pour dégager de la trésorerie et se concentrer sur son coeur de métier. Le géant sud-coréen a également vendu sa participation dans le fabricant néerlandais de semiconducteurs ASML et le producteur américain de disques durs Seagate, selon un communiqué.

"Gérer de manière efficace les investissements réalisés par le passé"

Le premier fabricant mondial de smartphones produit également des puces mémoire, des téléviseurs et des équipements électroménagers. La décision de vendre "vise à nous concentrer sur notre coeur de métier en gérant de manière efficace les investissements réalisés par le passé, en conformité avec les changements de l'environnement". Cette annonce survient alors que Samsung est confronté à un rappel planétaire de son dernier produit phare - le Galaxy Note 7 - en raison des risques d'explosion de ses batteries.

Samsung a vendu la moitié de sa participation de 3% dans ASML et la totalité des parts dans les trois autres sociétés. Le sud-coréen détenait 4,5% du capital de Rambus, 0,7% de celui de Sharp et 4,2% dans Seagate. Samsung ne précise pas le montant de ces opérations. D'après l'agence sud-coréenne Yonhap, elles ont rapporté environ 1.000 milliards de wons (794 millions d'euros), dont 600 milliards de wons pour la vente d'ASML.

Assurer la transition générationnelle du pouvoir

La maison maire de Samsung Electronics, Samsung Group, cherche à mettre ses affaires en ordre pour assurer la transition générationnelle du pouvoir au sein de la famille Lee, la famille fondatrice, et à se débarrasser de ses intérêts annexes. Depuis une crise cardiaque en 2014, le patriarche Lee Kun-Hee est alité. J.Y. Lee, son fils, est largement considéré comme son héritier probable. J.Y. Lee vient d'être nommé au conseil d'administration de Samsung Electronics.