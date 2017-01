Réseau 4G : SFR talonne désormais Orange

Les investissements de SFR dans le mobile se concrétisent. L'opérateur au carré rouge s'est rapproché de son concurrent Orange en nombre de sites 4G en service au 1er janvier, et se rapproche de la barre des 10.000 sites (antennes et pylônes) ouverts dans l'Hexagone, selon l'observatoire mensuel de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Selon les derniers chiffres publiés, la filiale du groupe Altice a ouvert 730 sites durant le dernier mois de l'année 2016, pour atteindre un total de 9.835 sites 4G en métropole, alors qu'Orange n'en ouvrait que 274 de plus sur la même période, pour monter à 10.038.

Les deux opérateurs restent cependant devancés par Bouygues Telecom, qui a accru son avance sur l'opérateur historique avec désormais 10.600 sites actifs (+496 en décembre), alors que Free (propriété du groupe Iliad) ferme la marche avec 7.568 sites (+270 en décembre). Concernant les sites autorisés par l'ANFR, Bouygues Telecom est également en tête, avec 12.554 sites potentiels, sur l'ensemble des fréquences utilisées pour la 4G, devant SFR (12.256), Orange (11.528) et Free (9.821).

Forte poussée des sites 4G en outre-mer

C'est en particulier sur la bande 1.800 MHz, prévue à l'origine pour la 2G, mais utilisée en premier lieu par Bouygues Telecom lors du déploiement de son réseau 4G, que l'augmentation est la plus sensible, avec une hausse mensuelle de 5,7% de nouveaux sites autorisés. La bande des 700 MHz, acquise par les opérateurs en novembre 2015 et activée depuis avril dernier dans certains territoires, reste peu utilisée par les opérateurs pour l'instant, à l'exception de Free qui compte la quasi-totalité des sites autorisés (478 sur 481) et en service (236 sur 239).

Au total, 27.090 sites - qui peuvent compter une ou plusieurs antennes - sont d'ores et déjà en service sur l'ensemble des fréquences, a précisé le régulateur des fréquences dans son communiqué. L'outre-mer a de son côté connu une forte poussée des sites 4G autorisés en fin d'année, avec désormais un total de 985 sur l'ensemble des territoires, en augmentation de plus de 50% sur le mois de décembre.

Cette période correspond à l'attribution de fréquences 4G par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) dans les îles du Pacifique, aux Antilles et en Guyane française, les territoires situés dans le Pacifique étant quant à eux déjà largement couverts. 815 sites 4G sont d'ores et déjà en service en outre-mer, dépendant de six opérateurs différents, sur la quinzaine autorisés dans les différentes zones.

(avec AFP)