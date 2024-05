Grève à la SNCF : le trafic sera « très fortement perturbé » mardi sur les RER et transiliens

Mardi prochain risque d'être compliqué pour les voyageurs franciliens. Le trafic sera en effet « très fortement perturbé » pour les trains de banlieue et RER exploités par la SNCF, en raison d'une grève des cheminots d'Ile-de-France. La grève tombe le lendemain du lundi de Pentecôte. La SNCF recommande de différer ses déplacements ou de privilégier le télétravail.

Les syndicats Sud-Rail et la CGT-Cheminots sont à l'origine de ce mouvement, rejoints par endroits par l'Unsa-Ferroviaire. D'après, Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail, au moins 90% des conducteurs de la ligne R du Transilien et du RER D devraient être en grève mardi. Et d'autres perturbations sont à prévoir sur les autres lignes que la SNCF gère en Ile-de-France, notamment les lignes de RER C, D et E, et une partie des RER A et B.

Les primes JO au centre des négociations

Ce mouvement intervient alors que les négociations au sujet des primes allouées aux cheminots mobilisés pendant les Jeux olympiques sont toujours en cours à la SNCF. Une réunion conclusive doit justement avoir lieu mercredi prochain, au lendemain de la grève.

« On a trouvé que la négociation traînait un peu et on a voulu provoquer les choses », a expliqué à l'AFP Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail. « On a une charge de travail conséquente avec 4.500 trains supplémentaires au mois d'août, donc toute une série de collègues ne pourront pas partir en vacances », a-t-il rappelé.

Des mouvements de grève similaires ont eu lieu dans les transports à l'approche des Jeux à Rio de Janeiro en 2016 ou à Londres en 2012, souligne-t-il par ailleurs, précisant que « le seul endroit où il n'y en a pas eu, c'est la Chine ».

La RATP a déjà bouclé son accord

Au sein de la RATP, les négociations sur ce même sujet sont terminées depuis lundi. Les agents toucheront en moyenne une prime de 1.000 euros brut, mais qui pourra aller jusqu'à 2.500 euros pour les conducteurs du métro et du RER, particulièrement sollicités.

La RATP a fait le choix de mener des discussions distinctes selon les métiers avec les conducteurs du métro et du RER, les agents de station ou ceux de la maintenance. La moitié des négociations, soit dans six métiers sur douze, ont débouché sur un accord avec les syndicats. Pour les six autres, en l'absence d'accord, le dispositif de primes sera appliqué unilatéralement par la direction, a précisé la RATP.

Fin janvier, la CGT-RATP avait déposé un préavis de grève allant de février à septembre et couvrant donc la période des Jeux olympiques et paralympiques, pour peser sur ces négociations. A noter : chaque jour pendant les JO, quelque 19.000 agents de la RATP seront mobilisés et, au total, 30.000 d'entre eux travailleront pendant la période.

Accord avec les aiguilleurs du ciel

Des négociations salariales ont aussi récemment eu lieu avec les aiguilleurs du ciel. Fin avril, leur principal syndicat, le SNCTA (60% des voix aux dernières élections), avait menacé de faire grève pour le pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai. Mais finalement, à l'issue d'une conciliation de « dernière minute » avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), le syndicat a trouvé un accord de fin de crise.

A noter : le contenu détaillé de cet accord n'a pas été rendu public. Mais, selon Les Echos, « les contrôleurs aériens ont globalement obtenu des hausses de rémunération importantes, des jours de repos supplémentaires et d'autres avantages à faire pâlir d'envie la plupart des agents de la fonction publique ».

Pour mémoire, en septembre 2023, le SNCTA et l'Unsa-ICNA, deuxième syndicat chez les aiguilleurs du ciel, ont décrété une trêve olympique, promettant de ne pas faire grève pour des raisons salariales d'ici à la fin des Jeux olympiques (26 juillet au 11 août) et paralympiques (28 août au 8 septembre).

