Expatriation : l'Angola plus cher que les Etats-Unis pour l'installation

Non vous ne rêvez pas, vous avez bien lu : s'installer à Luanda, la capitale de l'Angola, coûte plus cher qu'une installation à New-York, San-Francisco ou même Londres. En réalité, cela coûte plus cher que n'importe quelle autre grande ville du monde, si l'on se fie au classement réalisé par la startup franco-allemande Movinga sur le coût de l'installation dans 75 villes du monde.

L'entreprise basée à Berlin a réalisé son classement en se basant sur 4 critères permettant de déterminer le "coût total du premier mois" sur place :

le logement, en se basant sur le loyer moyen pour un 35 m2

l'installation téléphonique, comprenant les frais de mise en service et le premier mois de forfait

le coût mensuel des transports en commun

le coût moyen des dépenses alimentaires sur un mois

Si ces quatre critères sont évidemment loin d'être exhaustifs, de nombreux autres frais pouvant subvenir lors d'une installation à l'étranger, ils permettent déjà de se faire une idée du coût de la vie dans les différentes villes du monde avant d'envisager de s'y installer. Sans plus attendre, place aux résultats.

Indice international Movinga

L'Afrique aux deux extrémités

Luanda est donc la ville la plus chère du monde pour le premier mois passé sur place, avec un coût total de 3.052 euros. Le logement (loyer mensuel moyen de 1901,72 euros) et surtout l'alimentation (1.052,99 euros) y sont très chers. La capitale de l'Angola est suivie par deux villes américaines : New-York (2.889,27 euros) et San Francisco (2.856,21 euros). Pour ces deux villes, ce sont surtout les loyers qui plombent la facture, avec une moyenne supérieure à 1.800 euros. Zurich, avec 2.458,82 euros au total en moyenne, et Londres, avec 2.448,67 euros, complètent le top 5.

En bas du classement, les résultats sont un peu moins surprenants. La ville la moins chère est Tunis, avec un coût moyen du premier mois de 372,59 euros. L'alimentation (233,33) euros, y est deux fois plus chère que le logement (118,97 euros de loyer moyen). Ensuite, viennent Bangalore (Inde), avec un coût total de 395,22 euros, Le Caire (Egypte), 498,64 euros, Bucarest (Roumanie), 546,12 euros, et Medellin (Colombie), 565,37 euros.

Movinga a également réalisé un zoom sur les différentes villes françaises. Et, sans surprise, Paris est la ville la plus chère, avec un coût de la vie lors du premier mois qui grimpe à 1.752,78 euros, bien aidé par le niveau moyen des loyers pour un 35m2 (1.024,95 euros). La capitale est d'ailleurs 16ème au niveau mondial, devant des villes comme Melbourne, Toronto, Séoul et Moscou. Au niveau français, Strasbourg est avec 1.222,70 euros la deuxième ville la plus chère à l'installation, tout en restant loin de Paris. Lyon monte sur la troisième marche du podium avec 1216,21 euros. Nice, avec 1200,31 euros, et Toulouse, 1143,07 euros, se classent donc quatrième et cinquième.

Indice France Movinga