Après la lettre au Père Noël en décembre, voici la lettre aux Français d'Emmanuel Macron qui nous demande de faire une nouvelle lettre au Père Noël avant la mi-mars pour demander tout ce qu'on veut.

Trop bien.

QUATRE THÈMES

Mais en fait 5 et c'est un peu la surprise de cette lettre aux Français.

La fiscalité et les dépenses publiques.

L'organisation de l'État et des services publics.

La transition écologique

La démocratie et la citoyenneté.

Voilà pour les 4 thèmes mais Emmanuel Macron a tout de même rajouté un thème explosif, contre la volonté de son Premier ministre: l'intégration et l'immigration...

PAS DE QUESTIONS INTERDITES, PAS DE SUJET TABOU

pour Macron.

On va donc avoir un déchaînement sur:

la peine de mort,

l'IVG,

le mariage pour tous,

le voisin qui fait trop de bruit,

la belle-mère qui vient trop souvent à la maison.

LE PARI?

Que cela occupe tout le monde pendant deux mois et que cela permette que le mouvement des gilets jaunes se dégonfle.

9EME MATCH CASSEURS JAUNES-POLICE

Ex-aequo.

Décevant.

On attend avec impatience le 10ème match, samedi prochain.

ET MAINTENANT LA GRÈCE

Encore un pays européen qui entre en crise politique.

Cette fois c'est la Grèce.

Le ministre de la Défense, patron du parti "souverainiste" membre de la coalition gouvernementale a démissionné.

La raison? Le débat sur le changement de nom de la République de Macédoine du Nord qui doit être rebaptisée République de Macédoine du Nord.

La conséquence ? De probables élections anticipées en mai.

LE PARADOXE DU JOUR

La crise au Venezuela est si grave que...les cambriolages et les enlèvements ont quasiment disparu...

Plus assez d'argent liquide, impossibilité pour les familles des kidnappés de retirer de l'argent dans les banques.

Mais rassurez-vous, grâce...

