Casino : le choc

Les cours de Casino et de ses holdings ont été suspendus toute la journée.

On a appris en fin de journée que Rallye, la holding actionnaire à 51% de Casino, se plaçait en procédure de sauvegarde.

Le but : renégocier la dette écrasante.

Pourquoi?

Et maintenant?

2.9 MILLIARDS DE DETTES

Cela fait longtemps que la dette de la holding de Casino faisait l'objet de toutes les spéculations.

La dette était partiellement garantie par la valeur des titres Casino.

Mais, sous l'impulsion de fonds spéculatifs, le titre Casino était attaqué depuis des mois et la valeur des titres mis en garantie avait chuté.

Le groupe a choisi la solution de la sauvegarde qui lui permet de renégocier sa dette, en l'étalant, ou, plus probable, en cherchant un abandon de créances avec les banques en échange d'une part du capital.

QUELLE CONSÉQUENCE POUR CASINO?

Paradoxalement cela pourrait être une bonne nouvelle pour Casino.

Même si c'est un énorme choc.

Pour rembourser la dette de Rallye, Casino était dans l'obligation de faire remonter des dividendes vers Rallye, trop de dividendes, de l'argent détourné du remboursement de la dette de Casino.

Ce ne sera plus le cas.

D'autre part, les intérêts spéculatifs vont se déclencher de la part des industriels du secteur.

Sur papier, tous les grands groupes de distribution doivent être intéressés par tout ou partie de Casino, de Monoprix à Franprix en passant par C Discount.

Les prédateurs potentiels vont d'Amazon à Carrefour.

Un choc mais une situation intéressante.

LES TENSIONS PÈSENT SUR LES MARCHÉS

Les marchés décrochent.

Ce n'est pas le krach.

Mais le CAC a tout de même perdu plus de 5% en quelques jours.

On ne compte plus les tensions: tensions US-Chine, tensions US-Iran, tensions en Grande-Bretagne, tensions en Europe avant les élections...

