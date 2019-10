De 47 milliards à 8 milliards

WeWork.

La suite de la série.

Son actionnaire principal SoftBank prépare un plan d'urgence de refinancement.

Sur la base d'une valorisation de 8 milliards de $.

La valorisation de WeWork était, sur papier, sur papier seulement, de 47 milliards de $ il y a encore quelques mois.

SAUVETAGE

C'est un business case fascinant.

Comment une start-up star, véritable championne de la disruption, est passée de la firme dans laquelle on devait investir à n'importe quel prix à une société en mal de liquidités?

La valorisation de WeWork était absurde.

Comme l'est celle de nombreuses "start-ups" sans aucune perspective de rentabilité.

Mais le plus absurde c'est le fait que même à des valorisations absurdes, des investisseurs sont toujours prêts à suivre, comme des moutons.

Aujourd'hui l'heure n'est plus à l'introduction en Bourse, dont la préparation a provoqué cette épreuve de vérité et de transparence.

L'heure est au sauvetage.

DEUX PLANS CONCURRENTS

D'un côté Softbank.

Softbank qui a investi sa dernière tranche de capital sur une valorisation de 47 milliards de $.

Softbank qui propose de prêter encore 5 milliards de $, d'injecter 1.5 milliard de capital et de racheter aux investisseurs sortants.

Sur la base de 8 milliards de $ de valorisation.

De l'autre JP Morgan.

JP Morgan qui propose également un prêt de 5 milliards de $.

ON NE LE RÉPÉTERA JAMAIS ASSEZ

La rentabilité, au moins à moyen terme, doit être un critère d'investissement.

Aux États-Unis, on l'a compris et le vent a tourné depuis quelques mois.

Cela n'a pas été le cas pour la sélection du Next 40, l'indice des stars non cotées françaises, mais la France a toujours un métro (parisien) de retard.

UNE COLLÈGUE DE PLOMBERIE

Vous vous rappelez notre topo sur l'économie et la plomberie ?

