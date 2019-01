L’année débute par une grosse pomme

La fin d'année a été mouvementée ? 2019 ne pouvait pas plus mal commencer pour les marchés : Apple, LE symbole de la surpuissance des valeurs technologiques américaines qui ont porté les marchés pendant des mois, lance un avertissement sur ses résultats trimestriels et chute de près de 10% en Bourse.

PROFIT WARNING

Apple, par la plume de Tim Cook himself, a reconnu mercredi soir que son chiffre d'affaires et ses ventes d'iPhone ont été bien plus mauvais que prévu sur les trois derniers mois de 2018. Selon le PDG de la marque à la pomme, les gains attendus pour ce trimestre devraient atteindre 84 milliards de dollars, alors que le marché attendait 10 milliards de plus.

Hier, le titre a perdu plus de 9% sur le Nasdaq, entrainant toutes les valeurs technologiques dans son sillage.

QUELLES SONT LES CAUSES ?

La décélération de la croissance en Chine et la guerre commerciale avec les États-Unis ont bien sûr un impact sur les ventes d'iPhone.

C'est logique : La Chine est le troisième marché d'Apple. Un marché qui cristallise les tensions sino-américaines, encore plus depuis l'arrestation de la dirigeante d'Huawei.

Mais la Chine ne représente finalement que 15% du chiffre d'affaires d'Apple. Ce n'est pas la seule raison de ses difficultés. Sa stratégie de prix élevé et de conquête des nouveaux riches semble marquer le pas. Et le peu de vraies innovations apportées par l'inventeur du smartphone à ses derniers modèles ne justifie plus leur prix.

Aussi, le scandale "d'obsolescence programmée" auquel la firme a fait face fin 2017 l'a obligé à lancer une offre de remplacement des batteries, qui donne une seconde jeunesse aux anciens modèles.

La concurrence est enfin de plus en plus féroce, notamment sur son premier marché : les États-Unis.

