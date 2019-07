La Chine faiblit

Plombée par les tensions commerciales avec les États-Unis, mais aussi par une demande intérieure en berne, la Chine a connu au deuxième trimestre son plus faible rythme de croissance depuis le début de la prise de statistiques en 1992. Le gouvernement doit réagir.

6,2%

La croissance du géant asiatique s'est établie à 6.2% sur un an, contre 6.4% au premier trimestre.

Un chiffre qui ne trompe plus personne : tout le monde sait qu'il est faux et que la croissance chinoise se situe plutôt entre 3 et 4%.

Et plutôt proche de 3% désormais...

CAUSES MULTIPLES

Les chinois peuvent blâmer les États-Unis pour ce ralentissement. Les tensions avec les États-Unis pèsent directement sur la croissance alors que les exportations demeurent l'un des piliers de l'économie chinoise.

Mais ce n'est pas la seule cause. Les exportations chinoises ont ralenti partout dans le monde, et notamment en Asie, en raison de la baisse de la demande mondiale.

Et la demande intérieure ralentit aussi, comme en témoigne la chute des importations chinoises (-7.3% en juin sur un an).

QUELLE RELANCE ?

Le gouvernement est attendu à la manœuvre pour lancer de nouvelles mesures pour soutenir son économie.

Surtout que le président Xi Jinping avait annoncé en fin d'année dernière que le 70e anniversaire de la République populaire de Chine serait célébré avec une performance économique exceptionnelle.

Mais il n'a pas une grande marge de manoeuvre. Les baisses d'impôts pour les entreprises de 2000 milliards de yuans annoncées en mars n'ont pour l'instant pas eu les effets escomptés, tout comme les dépenses en infrastructures et la politique monétaire accommodante.

Le gouvernement doit frapper plus fort. Mais en a-t-il les moyens et pour quels effets ?

L'INQUIÉTUDE

