La grenouille et la licorne : la fable de la valorisation

Le milliard ! le milliard ! le milliard !

C'est devenu l'objectif, le rêve, le Graal pour les start-ups.

Valoir plus d'un milliard d'euros.

Vite. À tout prix.

Devenir une "licorne".

C'est même devenue une obsession.

Mais ces valorisations sont-elles réelles ou faciales, pour ne pas dire factices?

Je vous avais promis de traiter le sujet de la valorisation des entreprises : allons-y...

TANT MIEUX

Oui, tant mieux.

Quand on aime les entreprises et surtout les entrepreneurs et les entrepreneuses, on ne peut que se réjouir de cette envolée, de cet enthousiasme, de cet engouement.

Créer des entreprises.

Les développer.

Les faire croître.

Bravo.

Tout ce qui peut aider les start-ups, les start-uppeurs/uppeuses, surtout en France où nous accusons encore du retard, est bienvenu.

MAIS

attention.

Cette course à la valorisation, cette obsession de la valorisation, peut devenir dangereuse.

Contre-productive.

Désolé d'être rabat-joie mais on l'a vu lors de l'explosion de la bulle internet.

Il faut de la croissance.

Mais il faut aussi de la rentabilité, aujourd'hui ou, au moins, demain.

Aujourd'hui, le critère de succès d'une start-up est bien souvent le montant de sa levée de fonds et sa valorisation.

Ce sont d'ailleurs les critères qui ont été retenus pour le Next40, le nouvel indice des "stars et futures stars de la tech".

Mais le jour où pour des raisons exogènes, on n'arrive plus à lever de fonds, si on n'est pas rentable, c'est la fin de l'histoire.

LES MÉTHODES CLASSIQUES DE VALORISATION

Mais revenons à la valorisation.

Comment valorise-t-on une entreprise ?

Il existe trois méthodes classiques pour valoriser une société.

- La première, le DCF (Discounted Cash Flow) repose sur l'idée que la valeur d'entreprise est égale à l'ensemble de la trésorerie qu'elle générera jusqu'à la fin de sa vie... Cette...

