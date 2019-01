La peur américaine

La situation est inédite.

Jamais un shutdown n'a duré aussi longtemps.

Et Trump n'a pas l'air décidé à céder sur The Wall avec le Mexique.

Les démocrates non plus.

Et l'inquiétude commence à se faire sentir.

L'économie américaine pourrait en pâtir alors même qu'un ralentissement était déjà dans les cartes.

DU SHUTDOWN AU RALENTISSEMENT

Il y avait déjà la guerre commerciale avec la Chine.

Il y avait aussi la baisse de la Bourse.

Il y a une nouvelle raison de s'inquiéter pour l'économie américaine: le blocage entre Trump et la Chambre des Représentants.

Ces blocages ont eu peu d'impact sur l'économie dans le passé, mais ils n'ont jamais duré aussi longtemps.

Bientôt un mois plein.

L'IMPACT

Immédiat : l'impact de la baisse de l'emploi avec plus de 800,000 fonctionnaires qui ne travaillent pas. Selon le FT on parle déjà d'un impact de 0.3% sur la croissance.

Et 0.08% chaque semaine de shutdown supplémentaire.

Court terme: les chiffres du chômage seront plus élevés puisque ces employés seront considérés comme étant, temporairement certes, au chômage.

Les effets collatéraux : la baisse de la consommation, la baisse de l'emploi chez les fournisseurs privés de l'État, le ralentissement de l'activité de certaines entreprises du fait de l'allongement des process d'autorisation gouvernementale ou encore la baisse de confiance des ménages et des chefs d'entreprise.

RÉCESSION?

Cela fait des semaines qu'on entend parler de récession aux États-Unis.

Ce qui était totalement absurde compte tenu du fait que l'économie américaine continuait à croître de plus de 2.5% en 2019.

Ralentissement oui, récession non.

Mais, pour le patron de la banque JP Morgan, Jamie Dimon, ce scénario n'est plus aussi absurde.

Il anticipe une croissance trimestrielle nulle si le shutdown continue.

LE GRAND DÉFOULOIR

Au fur et à mesure que...

