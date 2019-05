La tension monte

On parle beaucoup de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine.

Et c'est normal.

Comme le dit The Economist dans sa Une, c'est "a new kind of cold war".

On parle moins de l'affrontement qui se profile avec l'Iran.

Et là, la guerre ne sera pas froide.

L'ESCALADE

Les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont entrés dans une phase de confrontation directe avec l'Iran.

Les États-Unis, pour l'instant, sur le terrain des sanctions de plus en plus restrictives.

L'Arabie Saoudite sur le terrain militaire. Pour l'instant, le terrain d'affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est le Yémen.

La rébellion houthi soutenue par l'Iran a fait sauter des installations pétrolières saoudiennes.

L'Arabie Saoudite a bombardé des positions houthis dans la capitale, Sana'a.

ET CELA NE VA PAS S'ARRÊTER

Les États-Unis évacuent leurs ressortissants d'Irak.

L'Iran semble se préparer à une offensive à travers les groupes terroristes qu'elle contrôle en Irak, ou encore en Syrie.

Les faucons de la Maison Blanche ont gagné: les États-Unis vont aller plus loin.

Trump n'a pas peur que le cours du pétrole s'envole puisque l'Arabie Saoudite a promis de compenser le déficit éventuel de barils sur le marché et que les États-Unis sont totalement indépendants énergétiquement.

La donne a changé.

C'est une guerre chaude. Pas froide.

L'AUTRE GUERRE

Tiède.

On a appris hier que la Chine avait vendu massivement des emprunts d'État américains au mois de mars.

Rappelons que la Chine est devenue le premier créancier des États-Unis.

Une manière de rappeler à Trump qu'il n'a pas toutes les cartes en mains.

La Chine compte bien aussi utiliser l'arme de sa monnaie en provoquant une forte dépréciation "compétitive" si nécessaire.

