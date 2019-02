Le Livret A, encore et toujours

Les Américains aiment les actions. C'est leur culture.

Les Français ont une passion pour les placements sans risque. C'est leur culture.

En janvier la collecte du Livret A a explosé.

Un nouveau record depuis 6 ans.

Une exception française qui fait mal au pouvoir d'achat.

4 MILLIARDS D'EUROS

4 milliards € !

C'est ce que vous avez placé sur le Livret A.

Et on peut rajouter à cela les 730 millions € du Livret de Développement Durable et Solidaire (quel programme...).

4 milliards c'est énooooooorme.

Pour l'ensemble de l'année 2018, c'est 12 milliards € que vous avez placés sur le Livret A.

SANS RISQUE MAIS SANS RENDEMENT

Total de l'argent placé sur le livret A et LDDS à fin janvier 2019: 400 milliards €.

À 0.75%.

Alors que cet argent pourrait être placé sur de l'assurance-vie, en fonds en euros, à un taux d'environ 2%.

Manque à gagner/Perte de pouvoir d'achat sur un an: 5 milliards €.

Rajoutez à cela les 450 milliards € qui dorment sur vos comptes courants à 0%.

Manque à gagner/Perte de pouvoir d'achat sur un an: 9 milliards €.

14 milliards €, c'est un beau gâchis non?

LE PARADOXE

Si les Français prenaient un tout petit peu de temps pour réfléchir à leur épargne, même modeste, on aurait une jolie progression du pouvoir d'achat.

Et c'est justement le phénomène des gilets jaunes, les combattants du pouvoir d'achat (entre autres...) qui a provoqué en janvier cette ruée des Français sur l'épargne et en particulier sur l'épargne sans risque...

L'EUROPE, LE MAILLON FAIBLE

Les États-Unis et la Chine vont se mettre d'accord sur leurs échanges commerciaux même s'ils sont entrés dans une guerre sans fin pour le leadership mondial....

