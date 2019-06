Le monde selon Trump

Une fois de plus, Trump a livré sa "vision du monde" à travers une salve de tweets.

Une vision simpliste mais étonnement simple.

Il redéfinit le rôle des États-Unis dans le monde.

Et il redéfinit le partage des pouvoirs sur la politique monétaire.

LE MONDE

Trump s'est attaqué à tout ce qui nous semblait inscrit dans le marbre.

Le libre-échange.

Les accords commerciaux.

Et aujourd'hui le rôle et la place des États-Unis dans l'ordre mondial.

Il a posé une question simple hier, mais une question fondamentale : pourquoi les États-Unis doivent-ils être le gendarme du monde? Et s'ils doivent l'être, pourquoi rempliraient-ils ce rôle gratuitement?

LE DETROIT D'ORMUZ

Je cite: "91% du pétrole de la Chine passe par le détroit, 62% pour le Japon et pour beaucoup d'autres pays. Alors pourquoi devons-nous, depuis des années protéger les navires commerciaux des autres pays pour zéro compensation ? Tous ces pays devraient protéger leurs propres navires.

Nous n'avons même pas besoin d'être sur place car les États-Unis sont devenus le plus grand producteur d'énergie au monde". Simple non ?

SUR L'IRAN

Cette fois les États-Unis ne s'attaquent pas au pays mais ils s'attaquent à ses dirigeants.

Et en particulier à son "Guide Suprême" Ali Khameini.

Avec des sanctions sévères et ciblées.

L'Iran a logiquement répondu que toute possibilité de négociations était rompue.

On peut s'attendre à ce que l'Iran sorte ses atouts et ses atouts ce sont les organisations terroristes qu'elle finance et soutient dans de nombreux pays du Moyen-Orient.

On entre donc en zone de danger.

ET ENFIN TRUMP SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Il continue à s'attaquer violemment à la FED et à son président.

Il l'accuse d'avoir gâché de la croissance en relevant les taux.

Et il l'accuse aujourd'hui de provoquer le...

