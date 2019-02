Les impôts, toujours les impôts

Ne cherchez pas les initiatives pour réduire les dépenses publiques.

Il n'y en a pas.

Alors que c'est la seule voie, courageuse, pour sauver le "modèle français".

Non.

On ne parle que d'augmenter les impôts.

LA NOUVELLE IDÉE

Bon.

Malgré les dénégations de Macron, on ne pourra pas éviter un retour de l'ISF.

Si ce n'est pas un retour de l'ISF, ce sera une hausse des droits de succession, ou une nouvelle tranche d'impôts pour les Français aisés, ou tout à la fois...

Nouvelle trouvaille pour augmenter les impôts : réduire les niches fiscales.

UNE BONNE IDÉE?

Sur le papier, oui.

Il y a trop de niches fiscales.

Beaucoup trop.

Dont une partie est totalement absurde et non productive.

Seulement voilà, tout le monde est pour la réduction des niches fiscales, à condition qu'on réduise la niche fiscale du voisin et pas la sienne.

MAIS LE PROBLÈME

et on le voit venir dans les propos de Darmanin, le ministre du prélèvement à la source, c'est qu'on vise une fois de plus les pigeons de service...

L'idée n'est pas de supprimer des niches fiscales, non. Ça, ça serait courageux mais on risque de heurter des sensibilités.

Non, il s'agit de réduire leur plafond ou...devinez... de les mettre sous condition de ressources...

"pour qu'elles profitent aux classes moyennes et populaires plutôt qu'aux riches" dixit Darmanin.

Sus aux salauds de Français aisés!!

