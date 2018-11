Ce jour s'ouvre le sommet du G-20 à Bueno Aires, physiques ou verbales, il faut s'attendre à des violences dans les rues ou dans les salons où l'on cause... Trump est en forme et retrousse déjà les manches. Let's Go GAMBLING !

TANGO SINO-AMERICAIN

Le président américain doit s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping pour tenter d'enrayer l'escalade de représailles douanières entre les deux pays, qui menace la croissance mondiale. L'administration américaine a considéré en milieu de semaine que la Chine, qui affiche un gigantesque excédent dans ses échanges avec les États-Unis, n'avait pour l'heure pas fait de « propositions destinées à réformer significativement » ses pratiques commerciales, jugées déloyales par Washington.

Un tête à tête chaleureux en perspective.

TRUMP-POUTINE

Une heure après avoir estimé que leur entrevue se déroulerait à un «moment très opportun», le président américain a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe, sur fond d'escalade avec l'Ukraine. Il va falloir bien observer leur poignée de mains.

À la place, Donald Trump pourra toujours s'isoler avec le fils du roi saoudien, Mohammed ben Salmane, ou insulter sur Twitter Michael Cohen, son ancien avocat.

ET LES 16 AUTRES

Les autres protagonistes du sommet essaieront de ne pas jouer les seconds rôles. Les Européens en particulier, bien qu'ébranlés par le Brexit et la montée du populisme, tâcheront de défendre le credo du multilatéralisme qui avait conduit les leaders du G20 à se réunir pour la première fois il y a dix ans. Dans le même temps, Donald Trump menace ouvertement ses partenaires commerciaux, dont l'UE, de taxes sur l'industrie automobile, maillon crucial du commerce international.

La valse des pantins ?

NOUVELLES VIOLENCES À BUENOS AIRES

Quelques jours après des affrontements en marge d'un match de football, la capitale argentine...

