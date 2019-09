La Justice américaine a décidé, enfin, de s'attaquer à la position des GAFA.

Une position écrasante.

Monopolistique.

Et cela a suffi à déclencher les réflexions, et parfois les fantasmes, surtout en Europe, de démantèlement des GAFA.

C'est mal connaître le pragmatisme américain.

LE GOUVERNEMENT S'ATTAQUE AUX GAFA

Et c'est normal.

Et cela aurait dû commencer depuis longtemps.

Ces groupes sont dans une situation de domination dans l'histoire économique américaine, qu'on a déjà connue, certes, mais rarement.

Mais le contexte international a changé.

Nous ne sommes plus au début du siècle avec les géants de l'industrie pétrolière ou dans les années 70/80 avec les géants des télécoms.

QUEL EST LE BUT DE LA MANOEUVRE?

Il est simple.

Il est double.

Faire taire les critiques de plus en plus fortes sur ces acteurs pour qui notre vie privée n'a plus de secret.

Et, surtout, taxer un secteur qui affiche des résultats et des trésoreries insolents.

La machine à amendes va donc recommencer à tourner.

Malgré la crise de la 2008 qu'elles ont provoquée, les États-Unis n'ont ni démantelé ni fermé les banques américaines. Ils les ont bombardées d'amendes. Le pragmatisme américain.

Et aujourd'hui, c'est au tour des GAFA.

Les GAFA vont devoir payer.

Des amendes record.

Pour des manquements dont la liste s'allongera jour après jour.

Des amendes oui.

Un démantèlement non.

AU-DELÀ DU PRAGMATISME AMERICAIN

il y a un autre argument qui va à l'encontre de l'idée d'un démantèlement.

La puissance de la concurrence chinoise.

À l'heure où les États-Unis tentent de freiner la domination économique mondiale de la Chine, on les voit mal se saborder en laissant la voie ouverte aux Alibaba, Tencent et équivalents.

Non.

Les GAFA ne seront pas démantelés.

Mais ils seront taxés.

Très lourdement taxés.

LE TTSO DE...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct