Nouvelle hausse des taux aux Etats-Unis

Dernière réunion de la Banque centrale américaine dirigée par Janet Yellen. C'est donc fini pour Janet Yellen. Elle n'aura fait qu'un mandat. Un mandat dont à la vue de la performance économique américaine et de progression des marchés boursiers on peut dire qu'il a été un succès complet.

MISSION ACCOMPLIE POUR JANET YELLEN

L'objectif d'une banque centrale est de contrôler l'inflation, si possible en la rapprochant le plus possible des 2% considérés comme l'objectif idéal, de stimuler l'économie et de permettre au système financier de fonctionner dans les meilleures conditions. Sur ces trois objectifs carton plein donc. Et pourtant la tâche n'était pas simple. C'est la première fois qu'un cycle de hausse des taux par la FED ne provoque aucune perturbation. Très étonnant. Une énigme même.

UNE HAUSSE DES TAUX QUI N'INQUIÈTE TOUJOURS PAS

Et la hausse des taux va continuer. Hier, comme prévu, hausse des taux. Et annonce par Janet Yellen de trois hausses à venir pour l'année prochaine. De telles annonces, même si elles étaient attendues, auraient pu ou même auraient dû provoquer au moins un peu d'inquiétude. Mais on a vu la réaction des marchés, elle était plutôt très favorable. Les investisseurs ont même été rassurés et le dollar et les taux à long terme ont baissé. C'est tout de même surprenant.

LE JOB DES BANQUES CENTRALES

Est-ce que la tâche des banques centrales est devenue plus simple en ce moment ? Cette semaine, c'est la semaine des banques centrales avec près d'une vingtaine de réunions de banques centrales dans le monde mais on s'intéresse évidemment aux principales. D'un côté oui, leur tâche est simple parce qu'elles peuvent continuer à mener une politique relativement souple et ne rien brusquer, parce que l'inflation est tellement basse qu'elle ne nécessite aucune réaction urgente....

