Optimisme et pessimisme

Quel contraste.

Entre les marchés et la macroéconomie.

5700 points sur le CAC.

Le plus haut niveau de l'année.

Du jamais vu depuis décembre 2007.

Même ambiance aux États-Unis et dans le reste de l'Europe.

Au même moment, le FMI révisait une nouvelle fois la croissance mondiale à la baisse.

A 3% pour 2020.

OPTIMISME

L'optimisme règne sur les marchés.

Du fait des perspectives d'accord commercial, de façade certes, entre la Chine et les États-Unis.

Du fait des perspectives d'accord sur le Brexit avant la deadline du 31 octobre.

Et du fait bien sûr du refrain "il n'y a pas d'alternative" aux actions dans un monde à taux négatifs.

PESSIMISME

Heureusement qu'il y a les consommateurs américains.

Si on voulait caricaturer, et vous savez que ce n'est pas mon habitude, on pourrait dire que tout ralentit à part la consommation américaine boostée par les mesures fiscales et le plein-emploi.

Le FMI a révisé encore à la baisse ses prévisions de croissance.

Ce sera 3% seulement.

Du fait de la guerre commerciale, du fait des tensions géopolitiques (NDLR: et, plus structurellement, du fait de la démographie, de la technologie et des changements sociétaux, vous connaissez l'histoire).

ZONE PAR ZONE

C'est un peu tristounet.

1.2% seulement pour la zone euro, la France fera pareil, la Grande-Bretagne aussi.

0.5% seulement pour l'Allemagne.

6.1% seulement pour la Chine (le chiffre réel doit être plus proche des 2.5 ou 3%).

Pareil pour l'Inde, ex-champion de la croissance.

Heureusement qu'il y a les États-Unis et leurs 2.4%.

LA SAISON DES RÉSULTATS

C'est la saison des résultats trimestriels des entreprises américaines.

Et les marchés continuent à voir le verre à moitié plein.

Hier, c'est le match JP Morgan - Goldman Sachs qui a passionné les investisseurs.

JP Morgan qui rit avec une hausse de 8% du produit...

