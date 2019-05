La Grande Bretagne est entrée à nouveau dans une phase de crise politique.

Corbyn a décidé de rompre les négociations avec Theresa May pour tenter de sauver un compromis sur un plan de Brexit soft.

Aujourd'hui, tout est possible.

Tout.

Y compris une sortie de la Grande Bretagne sans accord.

Un scénario catastrophe.

Pour la Grande Bretagne.

Mais aussi pour l'Europe.

LA SITUATION ACTUELLE

Theresa May va représenter un plan au Parlement.

Pour la 3ème fois.

Avant de démissionner.

Le plan a peu de chance de passer.

Une partie de son parti est contre.

Une partie du Labour est contre.

Et les négociations sont rompues entre Corbyn et May.

ET MAINTENANT

La Grande Bretagne va devoir, s'il n'y a pas d'accord, participer aux élections Européennes.

Et dans les sondages, Nigel Farage avec son nouveau parti pro-Brexit écrase tous les autres partis.

Et elle n'a pas de plan B pour le Brexit.

Si le plan de Theresa May est rejeté, elle s'achemine vers un no deal Brexit qui, sur le papier, n'est pas autorisé par le Parlement.

La livre sterling a chuté.

Les marchés Anglais sont sous pression.

Le reste des marchés ignore, pour l'instant, le problème majeur du Brexit.

ON NE JOUE PLUS

Les masques tombent.

L'heure n'est plus à la diplomatie et aux discours feutrés.

Les services d'intelligence Américains déclarent ouvertement à toutes les entreprises Américaines qu'elles sont en risque si elles font du business avec la Chine.

Avec deux risques majeurs: les attaques informatiques et le pillage de technologie.

C'est vrai depuis longtemps mais on n'en parlait pas ouvertement.

QUI PEUT ARRETER AMAZON?

Amazon a franchi une nouvelle étape.

Le géant Américain est entré dans le capital du britannique Deliveroo.

On ne sait pas combien Amazon a mis dans la...

