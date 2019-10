Si vous n'avez rien compris...

...Ne vous inquiétez pas.

C'est tout à fait normal.

Alors... Boris Johnson a envoyé, suite au vote du Parlement, une lettre à l'Union Européenne pour demander un délai jusqu'au 30 Janvier mais il a aussi envoyé une lettre pour dire qu'il ne voulait pas de délai.

C'est clair non.

Et maintenant...

MONTY PYTHON

On n'est pas dans le monde loufoque des Monty Python.

On est au Parlement Britannique.

Le Parlement Britannique qui a donc voté pour demander un report du Brexit.

Mais ça ne décourage pas Bojo.

Il va à nouveau présenter son projet au Parlement.

Son projet de Hard Brexit.

Et le Financial Times pense que cette fois c'est bon.

Le gouvernement pourrait avoir la majorité des votes avec 320 députés pour.

Le même Parlement donc qui a voté CONTRE Boris Johnson samedi.

De toute façon, l'Europe ne veut pas accorder de nouveau délai tant que le Parlement n'aura pas voté sur le plan Brexit de Bojo.

HARD

On a oublié ce qu'était le hard Brexit.

Il y avait trois scénarios de Brexit :

Le soft Brexit avec un maintien de fait de la Grande-Bretagne dans l'union douanière et des mesures pour faciliter la circulation des personnes, le no deal Brexit, une sortie sans accord, et le hard Brexit.

Le plan de Johnson est un HARD Brexit.

Une sortie de l'union douanière.

Et la fin de la libre circulation des Européens.

Il y aura certes des délais avant l'application du Brexit, mais hard means hard.

QUAND LA CHINE RALENTIT

C'est tout de même un énorme évènement économique.

La croissance économique Chinoise est tombée à 6% au troisième trimestre.

C'est un énorme évènement parce que :

- on n'avait pas vu ça depuis 30 ans

- le gouvernement avait toujours défendu une croissance minimum...

