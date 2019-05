Voyage dans les pays émergents

Nous sommes très concentrés sur les Etats Unis, la Chine et l'Europe.

Et le Japon, un peu.

C'est normal compte tenu de l'environnement macro économique et géopolitique.

Mais depuis le début de l'année les pays émergents sont confrontés à des situations complexes.

Et les marchés émergents sous performent les marchés développés.

UNE SITUATION CONTRASTÉE

Voici les variations de quelques marchés depuis le début d'année: Argentine: +10.6% avec un peso en baisse de 20%, Brésil: +4.6% avec un real en baisse de 5.5%; Inde: +7.8% avec une roupie stable, Arabie Saoudite +9.5% avec un Rial stable, ou Turquie -6.7% avec une livre en baisse de 15%.

Compliqué pour les investisseurs de s'y retrouver.

Surtout que chaque pays a sa spécificité.

EN TURQUIE

l'annulation par Erdogan des élections à Istanbul a provoqué une nouvelle fuite des capitaux.

La Banque Centrale dépense des milliards de dollars par jour pour tenter de soutenir sa monnaie. Sans succès.

Erdogan au pouvoir depuis 18 ans ne rassure pas du tout les investisseurs.

EN ARGENTINE

L'ex présidente Cristina Kirchner (2007 à 2015), pourtant sous le coup de plus de 10 mises en examen, a annoncé qu'elle se présentait aux élections présidentielles...comme vice présidente derrière Alberto Fernandez.

Encore une situation ubuesque dans un pays en crise et qui a demandé de l'aide au FMI (56 milliards $).

AU BRESIL

le début de la présidence Bolsonaro est un désastre.

Faisant preuve d'un amateurisme Français, ce sous Trump n'arrive pas à faire passer LA réforme la plus importante pour le pays, la réforme des retraites.

Les investisseurs avaient parié sur lui.

Mais ils commencent, une fois de plus à fuir le pays, qui va connaître, une fois de plus, une récession.

EN ARABIE SAOUDITE

la préoccupation...

