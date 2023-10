Carburants : TotalEnergies maintiendra sa ristourne à la pompe en 2024

Une annonce, qui en temps d'inflation, satisfera les conducteurs français de voitures thermiques. Invité ce mercredi matin sur la radio RTL, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a affirmé que TotalEnergies maintiendra bien le plafonnement du prix du carburant à 1,99 euro le litre tout au long de l'année 2024. Ce, dans toutes ses stations. Un engagement obtenu suite à une rencontre avec Patrick Pouyanné, PDG du géant des hydrocarbures.

« Je salue cet engagement parce que c'est une vraie protection », a commenté le ministre lors de son interview ce matin. « Une nation avance quand tout le monde collectivement fait des efforts, a aussi souligné le ministre. Sur le carburant ça marche parce que Total a pris un engagement que je salue ».

Fébrilité du marché du pétrole

Il a par ailleurs estimé que les prix à venir du pétrole et donc du carburant dépendront de ce qui se passe au Proche-Orient :

« Si la crise reste locale, les conséquences seront locales. Aujourd'hui elles sont limitées, si demain il y a l'extension du conflit dans la région, les conséquences seront beaucoup plus lourdes sur les prix de l'énergie », a-t-il prévenu.

Ce mercredi, les prix du pétrole sont repartis à la hausse, portés par les inquiétudes liées à ce conflit. Les dernières données montrent une baisse des stocks de pétrole brut. Le Brent a augmenté de 1,76 dollar pour atteindre 91,66 dollars le baril (86 euros), tandis que le brut américain a grimpé de 1,91 dollar pour atteindre 88,57 dollars le baril.

Eviter une nouvelle taxe

Une mesure taxant les marges des raffineurs - comme TotalEnergies - dans le projet de budget 2024 actuellement en discussion à l'Assemblée nationale avait été envisagée ces dernières semaines, mais elle n'y figure finalement pas. Patrick Pouyanné, avait menacé début octobre de reconsidérer sa mesure de plafonnement si le gouvernement décidait une taxe de ce type.

Pour rappel, les taxes sur le carburant en France comptent pour 60% du prix au litre. Sans celles-ci, un litre d'essence à 2 euros serait théoriquement vendu 80 centimes. Le niveau de taxation de la France est proche de celui de l'Italie ou de l'Allemagne. Et globalement, il est relativement élevé au sein de l'Union européenne, en comparaison des autres continents.

Ruée sur le GNL qatari Mi-octobre, le géant français des carburants a annoncé avoir signé le Qatar deux accords d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL). « Des filiales de QatarEnergy et de TotalEnergies ont signé deux accords de vente et d'achat pour fournir jusqu'à 3,5 millions de tonnes par an GNL du Qatar à la France », a affirmé Qatar Energy, le géant gazier de l'émirat, dans un communiqué, en précisant que les livraisons débuteront en 2026 pour une durée de 27 ans. Ce mercredi, c'est au tour du concurrent anglo-néerlandais Shell d'annoncer un double-accord sur la fourniture 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL). Le richissime émirat du Golfe est l'un des principaux producteurs de GNL au monde avec les Etats-Unis et l'Australie.

(Avec AFP et Reuters)