Carburants : TotalEnergies menace de stopper son plafonnement à 1,99 euro en cas de nouvelle taxe

TotalEnergies va-t-il rétropédaler ? Le groupe pétrolier pourrait arrêter le plafonnement du litre de carburant à 1,99 euro en cas de nouvelle taxe de l'Etat, a menacé vendredi son PDG Patrick Pouyanné selon des propos rapportés par le site ActuLyon.

La major pétro-gazière TotalEnergies, qui gère le tiers des stations-service en France, a annoncé le 12 septembre qu'elle prolongerait l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du gazole dans ses 3.400 stations, « tant que les prix resteront élevés ».

Un amendement propose une prolongation de la taxe sur les superprofits

Mais le débat parlementaire autour du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 pourrait lui faire revoir ses plans. Un amendement au PLF, déposé par plusieurs députés de la majorité dont le rapporteur général au Budget Jean-René Cazeneuve, propose de reconduire pour un an la contribution de solidarité sur les profits des groupes pétroliers. Ils motivent leur amendement par le « caractère prolongé de l'inflation des prix de l'énergie ».

Interrogé lors d'un déplacement à Lyon par des journalistes sur un éventuel prolongement du plafonnement à 1,99 euro le litre de carburant par les stations TotalEnergies, Patrick Pouyanné a répondu: « je l'ai dit pour l'année 2023, le gouvernement demande à prolonger. Mais s'il veut aussi mettre des taxes sur le raffinage, je ne sais pas si on le prolongera ».

« Si on ajoute des taxes, on reconsidérera la mesure »

« Le débat actuel me paraît un peu étrange. Je pense que c'est une mesure efficace et donc on va la maintenir le temps qu'on peut. Si l'Etat nous ajoute des taxes, on reconsidérera la mesure. Je suis convaincu que la bonne méthode c'est que Total fasse profiter directement le consommateur des efforts que nous faisons plutôt que de passer par des taxes », a ajouté le PDG de TotalEnergies.

« Moi je vends avec un prix bloqué à 1,99 euro. Je peux vous dire que sur un certain nombre de ventes je ne gagne pas d'argent », a-t-il poursuivi.

Interrogé sur une éventuelle baisse des taxes ou de la TVA sur l'essence, Patrick Pouyanné a répondu: « je ne sais pas si c'est la solution mais je prône, je suis convaincu, que l'option d'une TIPP flottante où l'on bloque les taxes en fonction du prix est la bonne... parce qu'à 2 euros, les Français commencent à gueuler très fort ».

Flambée des prix du carburant

Dernièrement, les prix des carburants à la pompe se sont envolés. Fin septembre, un litre de gazole coûtait en moyenne 1,9596 euro et flirtait ainsi avec son niveau record atteint en février dernier (1,96 euro). Du côté de l'essence, le SP-95 revenait, en moyenne, à 1,97 euro tandis que le SP-98 avait dépassé la barre symbolique des 2 euros en atteignant 2,02 euros. Il n'avait jamais été aussi cher depuis le début de l'année 2023.

La flambée des prix à la pompe tient directement à celle des cours du pétrole sur les marchés en réponse à la réduction volontaire de l'offre du côté de Ryad et de Moscou. Fin septembre, le baril de Brent de la mer du Nord a ainsi frôlé la barre des 95 dollars, en culminant à 94,95 au cours de la journée.

Le flop de la vente à perte

Pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs français, sans subventionner les énergies fossiles, le gouvernement avait dévoilé une proposition choc : permettre « à titre exceptionnel » aux distributeurs et aux pompistes indépendants de vendre du carburant à perte, ce qui est contraire au code du commerce. Grâce à cette mesure, l'exécutif tablait sur une baisse potentielle d'environ 50 centimes sur un litre d'essence... Mais celle-ci a été rapidement abandonnée par l'exécutif, après que les distributeurs et TotalEnergies aient catégoriquement refusé de vendre à perte. Les distributeurs sont désormais invités à réduire leurs marges en vendant à prix coûtant.