Climat : plongée dans la plus grande caserne de pompiers de l’environnement de France

« L'intervention la plus spectaculaire était sans doute celle du déraillement d'un train à Rumigny dans les Ardennes l'été 2021. Nous avions été appelés le vendredi après-midi et sommes arrivés sur les lieux dans la nuit. Nous avions devant nous une scène de film : le train de marchandise avait percuté un convoi exceptionnel transportant un bateau et avait déraillé sur 200 mètres provoquant une fuite d'acide phosphorique près d'une rivière », se remémore Xavier Bettais, adossé à un camion laboratoire au milieu d'une drôle de caserne. Celle-ci est peuplée d'une centaine de véhicules en tous genres : camions d'intervention, de commande et de décontamination, tracteurs, bateaux, drones ou encore robots sous-marins...

Xavier Bettais n'est pas pompier, mais ingénieur chimiste au sein de l'entreprise familiale Séché Environnement, spécialisée dans la gestion des déchets et les services à l'environnement. Il fait partie d'une équipe inédite en France, baptisée Séché Urgences Interventions (SUI), capable d'intervenir en moins de 4 heures partout dans l'Hexagone en cas de risques environnementaux pour endiguer toutes sortes de pollutions, provoquées par des accidents de la route et maritimes, des incendies ou encore des explosions sur site industriel.

Fondée en 2014, l'entité repose aujourd'hui sur une trentaine d'experts permanents et quelque 230 techniciens et chimistes de réserve mobilisables au sein du groupe. « Chaque année, nous formons de plus en plus de réservistes », pointe Maxime Séché, le patron de Séché Environnement.

Nouveau quartier général

L'entreprise inaugurait ce jeudi son nouveau quartier général situé sur la commune de La Guerche-de-Bretagne (Ille et Vilaine). Le bâtiment a fait l'objet d'une vaste extension pour tripler de taille et s'étend désormais sur 4.000 mètres carrés. L'ETI familiale a investi quelque 8 millions d'euros pour muscler ses capacités d'interventions.

« Avec l'accroissement des risques climatiques, comme les inondations et les sécheresses provoquant des incendies, les besoins d'intervention d'urgence vont probablement augmenter dans les années à venir », anticipe la direction de l'entreprise.

Au réchauffement climatique et ses événements météorologiques intenses s'ajoute la réindustrialisation de la France, qui accroît mathématiquement le risque d'accidents industriels...

« Le groupe Séché Environnement (...) est un acteur précieux de l'écologie industrielle », a fait valoir Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à l'occasion de cette inauguration, soulignant son rôle dans « la protection de notre biodiversité ».

Une centaine d'interventions par an

L'entité, connectée à huit autres bases réparties en France, réalise désormais une centaine d'interventions par an. Elle est notamment intervenue sur la marée noire du Grande America, après son naufrage en mars 2019 dans le golfe de Gascogne (sur la façade atlantique de la France).

La même année, elle a aussi procédé à la décontamination du plomb dans la crypte de Notre-Dame de Paris et a retiré le goudron des cours d'écoles de l'île de la Cité sur lesquels s'étaient déposées des poussières de plomb à la suite de l'incendie de la cathédrale. Il y a quelques jours à peine, les équipes ont été sollicitées par la mairie de Rouen pour collecter de potentiels éléments amiantés après l'incendie de deux immeubles désaffectés du quartier Saint-Julien et gérer les milliers d'appels de riverains inquiets.

En cas de risque environnemental, il suffit à l'entreprise ou la collectivité locale concernée de composer un numéro vert gratuit pour entrer en contact avec l'équipe de permanence joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. « Les pompiers restent les premiers à intervenir », tient toutefois à préciser Mickaël Prestavoine, le directeur de cette entité, lui-même ancien sapeur pompier. Ses équipes, elles, travaillent sur le temps long et restent parfois mobilisées plusieurs mois sur place. Après avoir caractérisé le sinistre, elles s'attellent à sécuriser et dépolluer le site, puis à acheminer les déchets dangereux pour les traiter.

Un bateau dépollueur

« C'est ce bateau que nous avons utilisé pour collecter les hydrocarbures et les déchets dans la darse de Rouen après la catastrophe de Lubrizol [le 26 septembre 2019, un incendie spectaculaire survient dans l'enceinte de la société Lubrizol où sont produits des produits additifs pour lubrifiants, ndlr] », raconte Gauthier de Lambertye, encadrant de chantier, en désignant de la main un étonnant bateau dépollueur à la « bouche ouverte ». Au total, Gauthier de Lambertye est resté près de neuf mois sur place. « Les huiles et déchets étaient restés coincés sous les quais », se souvient-il.

Garés plus loin en bataille, une batterie de tracteurs ont été utilisés de longues semaines pour vaporiser du désinfectant lors de la grippe aviaire qui a secoué, début 2022, la Vendée. Le département s'était alors retrouvé avec quelque 20.000 tonnes de cadavres de volailles à traiter.

Dans une moindre mesure, ces « pompiers de l'environnement » interviennent aussi à l'international. Les équipes se sont ainsi rendues dans la jungle amazonienne après la rupture d'un pipe d'hydrocarbure. Elles se sont aussi déplacées au Pérou pour une fuite d'hydrocarbures également. Le groupe détient, par ailleurs, une filiale jumelle à SUI implantée en Afrique du Sud. Baptisée Spill Tech, elle est le fruit d'une acquisition en 2021.

Un chiffre d'affaires en croissance

Séché Environnement ne communique pas sur le chiffre d'affaires de ses activités dédiées aux interventions d'urgence environnementales. Ces dernières seraient peu significatives mais « c'est un vecteur d'image positive pour le groupe », glisse Maxime Séché. « Cela montre que nous sommes capables de répondre aux besoins des industriels. Tous nos métiers de services à l'environnement sont très imbriqués. Nous essayons d'avoir une réponse globale », poursuit-il. Autrement dit, ces interventions d'urgence se traduisent par de nouveaux contrats pour les autres entités du groupe, notamment celle dédiée à la gestion des déchets dangereux.

Très discrète, l'entreprise familiale cotée a enregistré l'année dernière une croissance de ses revenus de plus de 20% frôlant les 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du recyclage de solvants à la production de chaleur, en passant par la gestion des déchets et celle des eaux industrielles, Séché Environnement compte aujourd'hui 50 sites industriels en France et est présent dans une quinzaine de pays à travers le monde.

Dans l'Hexagone, elle est la seule entreprise à disposer d'un service d'interventions d'urgence aussi développé. « Ils ont dix ans d'avance », assure Jacky Bonnemains, fondateur de l'association de protection environnementale Robin des Bois, présent lors de l'inauguration. De quoi faire des envieux... et certainement du côté de Suez, qui détenait initialement cette entité...