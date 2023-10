Hausse des prix de l'énergie : 8 foyers français sur 10 ont baissé leur chauffage l'hiver dernier

A faire froid dans le dos. Selon le baromètre annuel du Médiateur de l'énergie, publié mercredi, jamais autant de foyers français avaient restreint leur chauffage que l'hiver dernier. A 79%, ce taux, qui était de 69% en septembre 2022 et 53% en 2020, n'a jamais été aussi élevé, souligne le Médiateur.

Pour neuf consommateurs sur dix, la consommation d'énergie est un sujet de préoccupation. Pas moins de 31% des personnes interrogées déclarent avoir eu des difficultés à payer leurs factures d'énergie, 55% parmi les moins de 35 ans et 46% parmi les artisans et commerçants. Pour une majorité, cette sobriété énergétique est d'abord motivée par des raisons économiques, plus que par des enjeux écologiques.

Les efforts de l'an dernier ont été principalement liés au besoin de faire baisser les factures (83%). Cependant, les moins de 35 ans sont plus mobilisés sur les enjeux écologiques : 49% déclarent vouloir participer aux efforts de sobriété énergétique pour des raisons environnementales, contre 42% au global.

Des litiges en hausse

Pour les soutenir, des aides à l'achat de thermostats de chauffage chez les particuliers ont été annoncées. Les fournisseurs d'énergie vont proposer des outils de pilotage de la consommation et de nouvelles offres de réduction tarifaires, à condition que les clients réduisent leur consommation lors des pics de tension sur le réseau, quelques jours par an. Plusieurs d'entre eux (EDF, Engie, TotalEnergies, EniGas Alpic, ES Energie Strasbourg et GEG) ont dégainé des cadeaux ou des bonus sur la facture pour encourager les gestes de sobriété.

« Probable conséquence de l'augmentation des prix de l'énergie », le taux de litiges avec les fournisseurs a légèrement augmenté ces dernières années, observe également le Médiateur. Ainsi, 12% des consommateurs déclarent avoir rencontré un litige ou effectué une réclamation en 2023, contre 1% en 2022 et 8% en 2020.

Le Médiateur national de l'énergie « attend des fournisseurs d'énergie qu'ils livrent à leurs clients des informations transparentes et compréhensibles quand les prix augmentent », a appelé l'institution mercredi.

« La hausse des prix de l'énergie a mis en difficulté des ménages déjà fragiles financièrement. Il est totalement anormal de recevoir au bout de plusieurs mois une facture de régularisation avec des prix qui peuvent avoir été multipliés par 2, 3, 4 ou 5, voire plus, sans avoir été alerté en temps utile », souligne le médiateur, Olivier Challan Belval, commentant les résultats de cette enquête.

Sortie progressive du bouclier tarifaire

Mi-septembre, le gouvernement avait annoncé que le prix des tarifs réglementés de l'électricité (TRV) n'augmentera pas de plus de 10% sur l'année 2024 et rappeler que l'Etat prenait actuellement encore en charge « 37% de la facture d'électricité des Français », malgré le retrait progressif de cette mesure.

Au 1er février 2023, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), avait calculé une hausse du niveau moyen des tarifs réglementés de l'électricité de 99,22%, mais le gouvernement avait décidé de la limiter à 15%. Le gouvernement avait décidé au 1er août d'une nouvelle augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, actant ainsi la sortie progressive du bouclier tarifaire pour alléger la charge de ces dépenses sur les finances publiques.

