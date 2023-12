À son tour, le Sénat s'apprête à voter une prolongation de l'utilisation du titre-restaurant dans tous les magasins alimentaires

Les syndicats de restaurateurs ont perdu une bataille mais pas encore la guerre. Le texte, qui permet à nouveau d'utiliser les titres-restaurant dans tous les commerces alimentaires, devrait être voté par le Sénat après son adoption le 23 novembre à l'Assemblée nationale mais il n'a pas vocation à être pérennisé au-delà de 2024.

Une entrée en vigueur avant le 1er janvier

Les sénateurs ont de bonnes chances de conserver la même version rédactionnelle que les députés pour permettre une adoption définitive de cette proposition de loi qui pourra alors entrer en vigueur au plus vite, avant le 1er janvier, dans un contexte d'inflation toujours élevé. Le dispositif, mis en place en 2022 et censé s'éteindre au 31 décembre 2023, permet à quelque 5,4 millions de salariés en France d'utiliser leurs titres-restaurant pour acheter en rayon des produits comme de la farine, des pâtes, du riz, ou encore de la viande, alors qu'ils sont normalement réservés aux seuls produits directement consommables en plus des restaurants.

Les parlementaires avaient tiré la sonnette d'alarme ces dernières semaines. Cette dérogation aurait pu disparaître sans un vote dans l'urgence de leur part dans les deux chambres du Parlement. Au Sénat, plusieurs sénateurs écologistes et centristes ont tout de même déposé un amendement pour limiter la prolongation à six mois - au 30 juin 2024. S'il était voté, il faudrait alors réunir une commission mixte paritaire (CMP) très rapidement en vue d'aboutir à un compromis entre députés et sénateurs avant la fin de l'année.

Ce n'est toutefois pas la volonté de la rapporteure Marie-Do Aeschlimann (Les Républicains), qui souhaite s'en tenir à la version initiale tout en se disant favorable à une réflexion globale en vue d'une réforme plus large du titre-restaurant. « Les modes de consommation et les attentes des salariés dans leurs pauses méridiennes ont changé », a expliqué la sénatrice à l'AFP, notant « une propension à vouloir faire ses courses et se cuisiner quelque chose », notamment dans le cadre du développement du télétravail.

Les restaurateurs mécontents

Un retournement de situation qui ne va pas plaire à tous les restaurateurs :

« Dans titre-restaurant, il y a "restaurant". Ce titre doit rester une aide au déjeuner des salariés ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Il ne doit pas devenir un titre-caddie », s'est agacé Thierry Marx, le chef étoilé président de l'Umih, avant le vote de l'Assemblée. « J'entends bien les voix qui s'expriment à propos de l'utilité de ce titre, en période d'inflation, pour faire ses courses au quotidien. L'inflation concerne tous les Français. La hausse des prix impacte aussi nos restaurateurs. »

« Le titre resto n'est dépensé qu'à 43% dans les restaurants, et le reste pour faire ses courses », a commenté de son côté à La Tribune Franck Chaumes, le président de la branche restauration de l'organisation.

Pérenniser l'utilisation pour faire ses courses alimentaires risquerait de causer la perte du dispositif, a alerté quant à elle, la commission nationale des titres-restaurant, organisme paritaire qui supervise ce moyen de paiement.

Devant la grogne des restaurateurs, qui estiment ce moyen de paiement détourné de son usage initial, Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce, a assuré début décembre aux restaurateurs et aux hôteliers membres de l'organisation patronale Umih qu'elle avait « repoussé toutes les tentatives de pérennisation » de cette mesure. « Ce n'est pas nous qui avons eu l'idée, elle a été portée au Sénat », a-t-elle alors clamé, voulant également trouver une façon de faire évoluer les titres-restaurant. « Les mêmes qui veulent pérenniser un titre-restaurant, qui originellement n'a pas été conçu pour l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, sont ceux qui avaient voté contre en 2022 ».

De son côté, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, s'est dit « favorable » à une prolongation de l'utilisation de ces titres pour les produits alimentaires qui ne sont pas directement consommables, au-delà de 2023, disant « étudier » la manière d'y parvenir.

