Covid-19 : certains secteurs industriels ne se relèveront pas avant 2022

Les moteurs de l'industrie redémarrent timidement. Après une année chamboulée par la pandémie, le niveau d'activité du tissu productif demeure en deça de son niveau d'avant- crise. Selon la dernière note de conjoncture de l'Insee dévoilée le premier juillet dernier, les pertes d'activités dans l'industrie seraient encore de -2% au troisième trimestre et -1% au dernier trimestre 2021 par rapport à la fin de l'année 2019. Surtout, alors que l'économie française doit retrouver son niveau pré-crise à la fin de l'année 2020, certains secteurs pourraient être affectés au moins jusqu'en 2022 prévoient les conjoncturistes.

Si la levée des mesures de restriction et la vaccination ont permis à un grand nombre de secteurs de repartir, d'autres restent encore freinés par de nombreuses barrières encore appliquées dans plusieurs pays en raison notamment de la multiplication du variant Delta. Il s'agit particulièrement de la fabrication de matériel de transport. La dépendance de l'économie française à un grand nombre de pays fournisseurs pèse sur l'offre de certaines branches dans l'industrie. A moyen terme, même s'il est encore difficile à ce stade de mesurer l'ampleur des effets de la crise, l'industrie tricolore pourrait connaître des transformations structurelles majeures.

Des tensions sur l'approvisionnement, la fabrication de matériel de transport dans le rouge

La mise en oeuvre de mesures de restriction en 2020 avait fait trembler les chaînes de valeur mondiales. De nombreux pays avaient fermé leurs frontières suite à la propagation du virus bloquant de nombreux ports de commerce et les échanges de fret aérien. "En 2021, des tensions sont toujours présentes sur l'approvisionnement. Elles constituent un point de vigilance. Ces tensions mordent sur la production dans certains secteurs comme l'automobile" a rappelé Julien Pouget, le chef du département de la conjoncture à l'institut public lors d'un point presse. La pénurie de semi-conducteurs a particulièrement frappé les usines de fabrication au cours du premier semestre. La forte reprise économique aux Etats-Unis et en Chine peuvent expliquer en partie ces phénomènes de pénurie.

L'examen plus approfondi des tableaux de l'Insee montrent que la fabrication de matériel de transport devrait rester bien en dessous de son niveau d'avant-crise. Les pertes d'activités trimestrielles pour le T3 et le T4 pourraient être très marquées (-19% et -18% contre -24% au T2 et -25% au T1).

A ces difficultés d'approvisionnement s'ajoutent des transformations importantes de modèles. Beaucoup de sous-traitants et fournisseurs spécialisés dans les moteurs thermiques subissent actuellement de graves chutes d'activité. La récente liquidation de la fonderie MBF dans le Jura et les difficultés de la fonderie de Bretagne illustrent ces transformations. L'annonce de l'ouverture d'une grande usine de batterie électrique dans le Nord de la France par le chinois Envision ne devrait pas suffire à compenser dans un premier temps les tempêtes traversées par l'industrie automobile. La fabrication de matériel aéronautique déjà lourdement pénalisée en 2020 est classée par l'Insee dans les secteurs qui sont "très affectés par la persistance des restrictions sanitaires et pourraient par ailleurs être durablement pénalisés par une baisse de la demande ou d'éventuelles contraintes sur les capacités de production". Cette industrie est très exposée à l'évolution du tourisme international et des voyages d'affaires.

A l'opposé, les autres composantes de l'industrie (Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution, fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines) montrent un léger redressement ou une stagnation au cours de l'année 2021.

Une chute catastrophique en 2020

Sans surprise, l'industrie a enregistré une chute abyssale d'activité en 2020 de l'ordre de 12%, un niveau inédit depuis la Seconde guerre mondiale selon une étude de l'institut de statistiques dévoilée ce mardi 6 juillet. "Cette baisse est nettement supérieure à celle observée entre 2007 et 2009 (- 8,9 %) ou entre 1974 et 1975 (- 2,7 %)" indique l'organisme basé à Montrouge. Les industries automobile et aéronautique ont été les branches les plus touchées (respectivement - 31,7 % et - 31,0 % de baisse d'activité). A cela s'ajoute, le plongeon de l'activité dans l'industrie navale estimé à -14,5%. Résultat, le déficit commercial déjà dans le rouge avant la pandémie s'est considérablement creusé d'environ 52 milliards d'euros.

Sur le front de l'emploi, la plupart des clignotants sont également au rouge. A l'exception de l'agroalimentaire qui a vu ses effectifs augmenter depuis 2010, toutes les autres branches industrielles subissent une érosion importante du nombre d'emplois depuis le début des années 2000 et la pandémie n'a rien arrangé. L'augmentation du reste à charge des entreprises pour financer l'activité partielle et la baisse des aides d'urgence au cours de l'été pourraient faire des dégâts dans les prochains mois.