Dans le Puy-de-Dôme, la construction de la nouvelle usine de billets de la Banque de France va enfin être lancée

Feu vert pour la mise en route de « Refondation », le nom de code du projet de construction de la nouvelle usine de billets de la Banque de France. « Le feu vert est donné ce jour à la Direction des achats et à l'équipe projet de passer à la phase de réalisation du projet Refondation », a ainsi indiqué la Banque de France dans un communiqué publié jeudi.

« Les conditions pour la mise en œuvre du protocole d'accord sur les mesures d'accompagnement du plan de compétitivité, signé avec l'ensemble des partenaires sociaux le 21 juillet dernier sont désormais rassemblées », détaille la Banque de France.

Dans les cartons depuis une dizaine d'années, la construction d'une nouvelle imprimerie de billets à Vic-le-Comte, en remplacement de l'usine actuelle de Chamalières, qui se situe aussi dans le Puy-de-Dôme, avait été actée à l'été 2022. Elle avait toutefois été suspendue à la suite d'une grève, déclenchée en décembre. Un accord a finalement été trouvé le 21 juillet 2023 entre la direction et les partenaires sociaux.

Pour rappel, les grévistes dénonçaient un « plan de compétitivité », prévoyant de réduire de 4 à 3 le nombre d'agents autour de certaines machines sur le nouveau site. Cet accord prévoit « plusieurs mesures, dont la désignation d'ici septembre d'un ergonome qui s'assurera, accompagné par un groupe paritaire, du traitement préventif de la pénibilité ». Une prime exceptionnelle de 500 euros sera par ailleurs versée aux imprimeurs, grévistes et non-grévistes.

Le bras de fer entre la direction et les grévistes, qui a duré plus de 7 mois, avait même mobilisé le député LFI Eric Coquerel, également président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, et Laurent Brun, numéro deux de la CGT et secrétaire général de la fédération des cheminots.

Des retards qui font grimper la facture de 50 millions d'euros

L'institution précise également que les travaux se poursuivront en 2024 et 2025, « pour une mise en service progressive en 2026 ». Les retards successifs de ce projet, qui doit voir le jour à côté de l'actuelle papeterie de la banque centrale, ont par ailleurs fait grimper la facture à plus de 250 millions d'euros, contre environ 200 millions d'euros dans l'estimation de fin 2016.

L'imprimerie actuelle est en activité depuis 1917 à Chamalières sur un site qui « a atteint ses limites d'évolution », précise la Banque de France sur son site internet. Les derniers billets sortiront de l'usine de Chamalières en 2027, avant une phase de dépollution du site.

A la réalisation du projet en 2026, la France devrait disposer « du pôle de production publique de billets (papeterie et imprimerie) le plus moderne, efficace, et écologique d'Europe », se félicite la Banque de France. Cet « investissement massif » pour la banque doit aussi permettre « une fabrication des billets au meilleur coût », selon elle.

(Avec AFP)